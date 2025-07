L’11 e 12 luglio torna la Festa Provinciale della Lega del Ticino a Nosate (MI)

Zanzottera (Lega): “Un’occasione per confrontarci, stare insieme e rafforzare la nostra comunità”

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 10 luglio 2025 – Torna anche quest’anno la Festa Provinciale della Lega del Ticino, nella sua seconda edizione, che si terrà venerdì 11 e sabato 12 luglio 2025 a Nosate (MI), in Piazza Borromeo, presso Lo Scoiattolo.

Fortemente voluta dal Segretario Provinciale della Lega, Alessio Zanzottera, la manifestazione rappresenta un importante momento di aggregazione, confronto politico e condivisione, in un clima di festa e partecipazione popolare.

«La nostra volontà – dichiara Zanzottera – è quella di creare occasioni reali per confrontarci con la base, stare insieme in modo semplice e diretto, ascoltare i territori e rafforzare la nostra comunità. Ringrazio tutti i militanti e volontari che, come in ogni occasione, danno il massimo per rendere possibili eventi come questo».

Durante le due serate, aperte a tutti, saranno presenti ospiti politici di rilievo:

Venerdì 11 luglio: Massimiliano Romeo (Capogruppo Lega al Senato e Segretario Lega Lombarda); Massimo Garavaglia (Presidente Commissione Finanze e Tesoro del Senato); Luca Toccalini (Deputato e Coordinatore Lega Giovani); Silvia Scurati (Consigliere Regione Lombardia); Silvia Sardone (Europarlamentare e Vicesegretario federale Lega);

Sabato 12 luglio: Fabrizio Cecchetti (Segretario di Presidenza alla Camera dei Deputati); Isabella Tovaglieri (europarlamentare)

La cucina e il bar saranno attivi dalle 19:30 alle 24:00, con musica e DJ set ogni sera.

Redazione