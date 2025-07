Metro M1 sospesa tra Cairoli e Pasteur per tentato suicidio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – M1 è sospesa tra Cairoli e Pasteur dopo un tentativo di suicidio nella stazione di Palestro. I treni sono sostituiti da bus, in arrivo con le condizioni del traffico.

A Duomo non si cambia tra M1 e M3. A Porta Venezia non si cambia tra M1 e linee S. A Loreto non si cambia tra M1 e M2: in alternativa, cambiate a Cadorna. Per e da Linate: usate le linee S per cambiare con M4 a Dateo o Forlanini. Considerate stazioni alternative per cambiare (mappa della rete).

Fermate dei bus:

CAIROLI

Sia verso Sesto sia verso Bisceglie/Rho: i bus fermano in Cairoli angolo via Beltrami.

DUOMO – SAN BABILA – CORDUSIO

I bus sostitutivi non servono queste fermate (cantieri in zona). Per raggiungere San Babila e Duomo usate il bus 85 che ferma in via Senato (a pochi minuti a piedi da Palestro) o il collegamento M1 tra Cairoli e piazza Diaz.

PALESTRO

Sia verso Sesto sia verso Bisceglie/Rho: i bus fermano in corso Venezia di fronte al museo Civico di Storia Naturale

PORTA VENEZIA

Verso Sesto: i bus fermano in corso Venezia, prima di via Luigi Majno

Verso Rho e Bisceglie: i bus fermano in corso Buenos Aires angolo via Lazzaro Palazzi, dopo viale Tunisia

LIMA

Verso Rho e Bisceglie: in bus fermano in Buenos Aires angolo via Vitruvio

Verso Sesto: i bus fermano in corso Buenos Aires angolo via Plinio

LORETO

Sia verso Rho sia verso Bisceglie: i bus fermano in corso Buenos Aires, prima di via Pergolesi

Verso Sesto: i bus fermano in piazza Argentina

Sia verso Rho sia verso Bisceglie: i bus feramano in viale Monza angolo via Battaglia

Verso Sesto: i bus fermano in viale Monza, dopo piazzale Loreto

PASTEUR

Sia verso Rho sia verso Bisceglie: i bus fermano in viale Monza dopo via Sauli

Verso Sesto: i bus feramano in viale Monza dopo via Pasteur