(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – Stamane, un allarme bomba in via Manara, a pochi metri dal Palazzo di Giustizia di Milano, dopo la segnalazione di una valigia rossa abbandonata vicino a uno degli ingressi del tribunale. Sul posto sono subito giunti gli artificieri dei Carabinieri che hanno isolato l’area e hanno incominciato le operazioni di messa in sicurezza con un robot. Aperto il trolley, la valigia è risultata essere vuota.

Redazion