POSTE ITALIANE: MUSICA CON VISTA FA TAPPA A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – Arriva in provincia di Milano la sesta edizione di Musica con Vista, il Festival Nazionale di musica classica promosso dal Comitato Amur con i maggiori enti storici concertistici italiani e il sostegno di Poste Italiane.

Fino al 21 settembre Musica con Vista percorrerà tutta Italia, in un viaggio musicale unico alla scoperta della bellezza e dei tesori nascosti della nostra penisola.

Domenica 13 luglio l’evento farà tappa a Milano, presso Mare Culturale Urbano – Cascine Torrette, dove è in programma un concerto del “Duo Rodin”, composto da Sofia Manvati, violino, in coppia con Giorgio Lazzari, pianoforte, intitolato “Cavalcando l’altro ieri per un cammino”, che include opere di Castelnuovo-Tedesco, Enescu, Prokofiev e Szymanowski.

La rassegna rientra nel più ampio piano di interventi di inclusione sociale e culturale di Poste Italiane, impegnata da sempre a supportare le comunità locali sostenendo il benessere dei cittadini e lo sviluppo economico del Paese.

Musica con Vista, conduce lo spettatore alla scoperta delle bellezze nascoste del Paese, spesso fuori dai soliti itinerari. Affascinanti borghi, edifici storici, siti culturali e giardini incantati, attraverso la musica e la cultura, promuovono lo sviluppo del turismo in grado di attrarre un pubblico eterogeneo.

Sul sito musicaconvista.it è disponibile una mappa interattiva del Festival che raccoglie numerose attività con l’obiettivo di far conoscere, supportare e valorizzare il patrimonio culturale, enogastronomico e naturalistico del territorio.

