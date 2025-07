SANITÀ, FONTANA A MID SUMMER SCHOOL 2025: IMPEGNO PER L’INNOVAZIONE E LA RIFORMA DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha portato i saluti conclusivi alla seconda giornata dell’evento ‘Mid Summer School 2025 – Il futuro delle cure oncologiche si incontra a Milano’, organizzato da Motore Sanità all’Istituto Europeo di Oncologia. Un momento di confronto importante, che ha visto protagonisti esperti e professionisti impegnati a tracciare le linee guida per il futuro dell’oncologia nel nostro Paese.

Durante il suo intervento, Fontana ha espresso il suo apprezzamento per questa tre giorni dedicata all’innovazione in campo oncologico, sottolineando come “il progresso scientifico avanza a passi inimmaginabili fino a pochi anni fa”. Ricordando con affetto e lungimiranza il pioniere Umberto Veronesi, ha sottolineato che “la Lombardia è leader nazionale nell’oncologia, prima regione per la mobilità sanitaria e territorio con il più alto numero di IRCCS dedicati a cura e ricerca”.

Il presidente ha inoltre evidenziato come “la lotta al cancro si arricchisce di strumenti nuovi che consentono di guardare al tumore nelle sue sfumature più sottili”, ma ha anche sottolineato le sfide organizzative e istituzionali che questa evoluzione comporta. “A partire dalla prevenzione, per arrivare all’accesso alle terapie e alla sostenibilità del sistema”.

La Lombardia ha fatto grandi passi avanti, ha ricordato Fontana, “promuovendo screening e investendo risorse significative: nel recente provvedimento per il 2025, abbiamo riservato grande attenzione ai programmi di screening oncologici, con l’obiettivo di raggiungere un’estensione superiore al 95% per tutte le linee, tra cui mammella, colon retto e cervice uterina, con tempi certi per gli approfondimenti diagnostici. Sono stati stanziati fino a 4,6 milioni di euro per i pubblici e 1,6 milioni per i privati”.

Il presidente ha anche ricordato “i progressi nella medicina di precisione, con una rete capillare di strutture, professionisti e laboratori, che rappresentano un patrimonio importante per la nostra regione”.

Ma il momento di confronto di questi tre giorni che si conclude venerdì 11 luglio, ha anche portato a una riflessione più ampia: “Dobbiamo pensare a un’alleanza tra Regioni per configurare il Servizio Sanitario Nazionale, una volta conclusi i progetti legati al PNRR, e per integrare efficacemente innovazione e gestione sanitaria”, ha detto.

Per questo motivo, Regione Lombardia ha deciso di farsi promotrice di una proposta condivisa, scrivendo al Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, una lettera in cui si invita a una riflessione comune e a una riforma del Sistema Sanitario Nazionale. “A quasi 50 anni dalla legge istitutiva, è doveroso riconoscere che il modello attuale non risponde più ai bisogni attuali e futuri di salute”, ha affermato il presidente. “L’aumento della cronicità e i nuovi bisogni della popolazione richiedono una riforma”.

