SOLIDARIETÀ, ‘LILT’ MILANO MONZA BRIANZA E ‘IL GIGANTE’: 1.200 NOTTI NELLE ‘CASE DEL CUORE’ GRAZIE A 12.000 DONAZIONI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 10 luglio 2025- “Un grande successo e un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato”. Così la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Milano Monza Brianza e i supermercati ‘Il Gigante’ esprimono soddisfazione per aver raccolto, nella stagione 2024/2025, oltre 90.000 euro di donazioni destinate alle Case del Cuore dell’associazione. “Un traguardo reso possibile grazie alla generosità dei nostri clienti che, attraverso il catalogo ‘Blucard 2024’, hanno scelto di donare i propri punti a questa nobile e importante causa” commenta Gianluigi Bassani, Direttore Marketing de ‘Il Gigante’.

Le donazioni nella stagione 2024/2025 sono state oltre 12.000 e attraverso le risorse garantite da queste azioni verranno garantite circa 1.200 notti nelle Case del Cuore per i familiari di piccoli pazienti oncologici. “Queste strutture – spiega Marco Alloisio, Presidente della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano Monza Brianza – sono nate negli anni ’70 diventando una risposta concreta al problema della mobilità sanitaria e fanno parte di quella rete di accoglienza. In questo modo cerchiamo di evitare che le persone in condizioni di vulnerabilità socio economica debbano dormire in situazioni precarie o addirittura in auto, durante il periodo di cura dei propri figli”. I beneficiari sono le famiglie in stato di fragilità, provenienti da tutta Italia e dall’estero, con minori malati di tumore in cura presso il reparto di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Redazione