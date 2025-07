 TRENORD RIPORTA SUI BINARI UNA LOCOMOTIVA A VAPORE DEL 1900

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 luglio 2025 – Trenord amplia il patrimonio treni storici: sono terminati gli interventi di restauro della locomotiva a vapore 240-05, realizzata nel 1908. Dopo le abilitazioni tecniche e del personale, tornerà sui binari nella fine del 2025 per corse turistiche.

Le caratteristiche della locomotiva 240-05

Costruita nel 1908 dalla Società Anonyme del Atelies de la Meuse, la 240-05 è una delle undici locomotive a vapore surriscaldato della serie originaria, entrate in servizio tra il 1907 e il 1912. Acquistata da Ferrovie Nord Milano, è stata inizialmente utilizzata per il trasporto merci; in seguito, data la potenza e la versatilità, è stata impiegata anche per i viaggi passeggeri.

Su tratte in lieve pendenza come Milano-Saronno e Milano-Meda, poteva trainare convogli fino a 650 tonnellate alla velocità di 40 km/h e 870 tonnellate alla velocità di 30 km/h.

Dopo alcuni passaggi di proprietà con l’avvento dei treni elettrici, nel 1976 ha terminato il servizio; è stata riacquistata nel 1981 ed è attualmente di proprietà di FERROVIENORD.

Il restauro e il ritorno sui binari

Negli anni, la 240-05 è stata sottoposta a revisioni e a progetti di restauro, che hanno interessato anche la caldaia e il forno in rame. L’ultimo intervento, svolto presso l’azienda specializzata “Lucato Termica” di Castelletto Monferrato (AL), è terminato a luglio 2025.

Nelle prossime settimane, la locomotiva verrà trasferita al deposito Trenord di Novate Milanese per le corse prova, i collaudi finali e la formazione di macchinisti e personale di manutenzione.

Il ritorno sui binari della locomotiva è previsto per la fine del 2025. Viaggerà in un convoglio composto anche da un locomotore elettrico 600-3 del 1928, da tre carrozze di prima classe AZ 130-136-137 del 1924-25, dal carro botte dei primi anni del ‘900, che alimenta le casse d’acqua della locomotiva durante la marcia.

Le corse del treno storico già in vendita

Sono in vendita i biglietti per viaggiare sulle corse del treno storico – con locomotori elettrici – già in programma fra settembre e novembre 2025: da Milano Cadorna le corse raggiungeranno Como, Laveno Mombello, ma anche le nuove destinazioni di Asso e Novara.

Il calendario delle corse e le indicazioni utili per l’acquisto dei biglietti sono disponibili su trenord.it e App.