Ubriaco e molesto all’ospedale, poi si scaglia contro gli agenti “Vi aspetto fuori e vi sparo un colpo di pistola in testa”. Arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 10 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella notte appena trascorsa, ha arrestato per aver fatto rientro sul territorio italiano nonostante la sua espulsione, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, un 28enne marocchino, irregolare, con precedenti di polizia e senza fissa dimora. L’uomo è stato altresì denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

Verso le 2.20 di questa notte, una volante è stata indirizzata presso il pronto soccorso dell’ospedale Valduce di Como, in quanto era segnalata la presenza del 28enne in stato di ubriachezza e molesto con il personale sanitario.

Una volta giunti sul posto, i poliziotti hanno preso in consegna il marocchino che ha immediatamente reagito male, una volta fatto accomodare nell’auto di servizio ha iniziato a scalciare contro il finestrino posteriore tentando di infrangerlo senza riuscirci.

Una volta raggiunti gli uffici della Questura però, l’uomo ha iniziato ad inveire e minacciare i poliziotti con frasi del tipo “vi aspetto fuori e vi sparo un colpo di pistola in testa”, per poi scagliarsi con la testa contro il vetro di una porta, danneggiandola.

Dopo molti tentativi, il 28enne è stato portato alla calma e identificato.

Sul suo conto oltre ad alcuni precedenti di polizia per reati di spaccio di droga e l’inosservanza delle norme sull’immigrazione, è emersa un’espulsione notificatagli nell’agosto 2024 ed emessa dal Prefetto di Cuneo, infatti in quella data l’uomo aveva effettivamente lasciato il territorio italiano raggiungendo la Svizzera, che gli rilasciava un “pass d’uscita” che stanotte aveva con sé.

Pertanto, visti gli accadimenti e raccolti gli elementi, il 28enne è stato arrestato per aver fatto rientro sul territorio italiano nonostante il divieto dei tre anni dettato dalla sua espulsione, per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e denunciato in stato di libertà per oltraggio a Pubblico Ufficiale e danneggiamento.

