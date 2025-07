Bollate. La Polizia Locale contro l’abbandono dei rifiuti

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 11 luglio 2025 – L’Amministrazione comunale sempre più impegnata nel contrasto agli illeciti in materia ambientale, in particolare legati all’abbandono dei rifiuti e al conferimento non corretto dei rifiuti anche da parte dei privati. Proprio alla luce della normativa vigente, sempre più attenta all’Ambiente, e delle disposizioni e indicazioni fornite dalla Procura della Repubblica di Milano, il Comando di Polizia locale di Bollate in accordo con gli Assessorati alla Sicurezza e all’Ambiente, ha intensificato i controlli e gli interventi e nel primo semestre del 2025 ha ottenuto importanti risultati:

Sono state accertate:

6 violazioni di carattere amministrativo per abbandono fuori dai punti di raccolta o errato conferimento;

4 violazioni penali, in due dei quali è stato necessario procedere al sequestro preventivo dell’area, poi convalidato dall’Autorità giudiziaria. I sequestri sono avvenuti in via Nenni e via Kennedy.

Nello stesso periodo, si sono conclusi positivamente anche due procedimenti avviati nel 2024 che hanno portato a sanzioni ingenti.

«Il rispetto delle regole ambientali è un dovere civico e un atto di responsabilità verso l’intera comunità – hanno detto l’Assessore all’Ambiente Emilia Pistone e l’Assessore alla Sicurezza Giovanni Ravelli. L’abbandono dei rifiuti è un gesto incivile che danneggia l’ambiente e il decoro della nostra città. L’Amministrazione sarà sempre in prima linea per contrastarlo e per tutelare chi ogni giorno si impegna per una Bollate più pulita e vivibile».

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a segnalare situazioni di degrado e a collaborare per il rispetto delle regole, anche attraverso l’App Municipium dedicata alle segnalazioni.