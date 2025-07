Cecchetti (Lega): “DL Infrastrutture, risultati concreti grazie alla Lega: stop al blocco Euro 5, risorse per i Comuni e più trasparenza sugli autovelox, no come tassa occulta”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – “Con il DL Infrastrutture arrivano misure concrete per famiglie, lavoratori e imprese. Grazie a un emendamento della Lega è stato scongiurato il blocco dei diesel Euro 5 nella Pianura Padana, un provvedimento ideologico che avrebbe penalizzato la Lombardia. Inserito anche il censimento nazionale degli autovelox, per garantire trasparenza, evitare abusi e impedire che questi strumenti diventino una tassa occulta contro gli automobilisti. In arrivo anche 10 milioni di euro destinati alla manutenzione delle strade nei piccoli Comuni, un segnale importante per il territorio e per la sicurezza dei cittadini. Un ringraziamento al ministro Matteo Salvini per il lavoro portato avanti con determinazione.”

Redazione