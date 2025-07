Commissario straordinario per raddoppio Milano-Mortara. Sala, Scurati (Lega): “Ottima notizia, grazie alla Lega tempi rapidi e risposte vere ai pendolari lombardi”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – “Una grande notizia per i pendolari della Milano-Mortara e per tutta la Lombardia: la nomina del Commissario straordinario, approvata alla Camera con gli emendamenti al DL Infrastrutture, è il risultato di una battaglia che da tempo come Lega portiamo avanti con forza. Finalmente si tagliano i tempi e si accelera su un’opera attesa da anni”, dichiarano Andrea Sala e Silvia Scurati consiglieri regionali della Lega in Lombardia.

“Questo traguardo è frutto anche del grande impegno della Lega in regione, specialmente con l’approvazione della nostra mozione lo scorso ottobre che – ricordano Sala e Scurati – era nata per dare forza a quanto annunciato dal Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini durante l’assise 2024 di Assolombarda a Pavia, dove ha ribadito l’importanza di inserire il raddoppio della linea Milano-Mortara tra le priorità del 2025. Lavoro proseguito poi dall’azione costante dell’assessore regionale alle infrastrutture Terzi per arrivare a una risposta concreta”.

Il Commissario straordinario avrà il compito di sbloccare e velocizzare le procedure per il potenziamento della linea ferroviaria Milano-Mortara, in particolare nella tratta Albairate-Mortara. Si tratta di opere fondamentali per migliorare per i collegamenti tra Milano e il pavese ovvero l’area di Vigevano, la Lomellina e lo snodo di Mortara che avrà un impatto positivo sugli spostamenti dell’intero quadrante Ovest e Sud Ovest di Milano”.

“Bene quindi il lavoro di squadra della Lega sia in Regione che al Governo, la nomina del commissario straordinario è un passo avanti importante che dimostra, ancora una volta, la grande attenzione per il rilancio del territorio in materia di infrastrutture e trasporti” concludono Sala e Scurati.