Festa della Lombardia. Corbetta (Lega): “Portiamo identità e cultura lombarda nelle scuole, è il momento di insegnare ai giovani i valori della nostra terra”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – “Portiamo finalmente la cultura, l’identità e la lingua lombarda nelle scuole: è fondamentale che i ragazzi conoscano la storia e i valori della nostra terra. Un’iniziativa importante non solo per gli studenti lombardi, ma anche per chi non ha origini locali, perché conoscere la Lombardia è il primo passo per farne parte davvero, in modo consapevole e attivo. La vera integrazione scolastica passa dalla conoscenza della lingua, della cultura e dal rispetto del territorio”.

Lo dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, promotore dell’emendamento approvato in Commissione Bilancio che stanzia 50mila euro per finanziare iniziative scolastiche legate alla Festa della Lombardia, che si celebra il 29 maggio, anniversario della storica battaglia di Legnano.

“L’emendamento – spiega Corbetta – prevede un concorso annuale per le scuole primarie e secondarie e la possibilità di organizzare eventi culturali e formativi aperti a tutta la cittadinanza. Un passo concreto per rafforzare l’orgoglio regionale e la consapevolezza, soprattutto tra le nuove generazioni, del valore della nostra storia e del diritto all’autogoverno”.

“Questa festa – conclude Corbetta – non è solo un momento simbolico, ma l’occasione per celebrare i primati della Lombardia in campo economico, agricolo, industriale e sociale. Siamo un modello per l’Europa: promuovere questa ricorrenza significa difendere le nostre eccellenze. Ora avanti con l’approvazione definitiva del testo nella sessione di bilancio di fine mese.”

Redazione