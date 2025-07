Giorgio Armani compie 91 anni, il messaggio pubblicato sui quotidiani

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – “In queste ultime settimane ho sentito forte l’abbraccio di chi mi ha pensato: la vicinanza di familiari, collaboratori e dipendenti, l’affetto della stampa sui giornali e in televisione, il calore delle persone sui social o attraverso messaggi personali.

Oggi, nel giorno del mio novantunesimo compleanno, desidero ringraziare tutti voi per la vicinanza che mi avete dimostrato. Non è stato facile per me non sentire il vostro applauso in diretta. Grazie di cuore, ci rivediamo a settembre”: è il messaggio che Giorgio Armani ha fatto pubblicare su numerosi quotidiani in occasione del suo compleanno e dopo i problemi di salute.

Redazione