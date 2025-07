IL MINISTERO DELLA CULTURA RICONOSCE IL TEATRO MENOTTI TRA I VENTI “TEATRI DELLA CITTÀ” ITALIANI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – Il teatro Menotti è stato riconosciuto dal Ministero della Cultura come Teatro della Città di Rilevante Interesse Culturale, uno dei venti in tutta Italia, secondo teatro cooperativo a Milano assieme al Teatro dell’Elfo. L’annuncio in occasione della presentazione a Milano della stagione teatrale 2025-2026.

“Come il tempo” è il titolo che il Menotti ha scelto per la nuova stagione teatrale, non solo un titolo ma una dichiarazione d’intenti: una stagione di trasformazioni, ascolto, apertura. Un viaggio fatto di storie che parlano dell’umano, del nostro presente, dei nodi irrisolti della storia e delle tensioni del vivere. Una stagione ricchissima, con oltre 40 titoli in sede tra la Sala Grande e lo Spazio Atelier, e un’attività di distribuzione nazionale che porterà le produzioni del Menotti in tutto il Paese.

La presentazione della nuova stagione è stata anche l’occasione per annunciare il riconoscimento ricevuto da parte del Ministero della Cultura come Teatro della Città, di Rilevante Interesse Culturale. “Un riconoscimento che ci onora e ci carica di una responsabilità profonda: custodire e far crescere un luogo che è insieme casa, laboratorio, sogno collettivo” nelle parole di Emilio Russo, direttore artistico del teatro milanese.

“Siamo felici per il Menotti – aggiunge Marco Fazio, coordinatore delle cooperative culturali di Legacoop Lombardia – che con questo riconoscimento aumenta il valore della cooperazione teatrale a Milano, in cui ben due su tre Teatri della Città sono costituiti in forma cooperativa. Restiamo tuttavia preoccupati per l’esclusione dai finanziamenti ministeriali di diverse realtà cooperative associate e per la generale agitazione di questi giorni nel settore culturale, un settore che, come sappiamo, è già in sofferenza per i continui tagli di risorse economiche”.

