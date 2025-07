L’estate “missionaria” dell’Arcivescovo, in Messico e a Cuba (17-29 luglio) e in Argentina e Cile (16-28 agosto)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – Tra luglio e agosto l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, sarà impegnato in due viaggi missionari per incontrare i fidei donum ambrosiani e le comunità che li accolgono. Il primo – dal 17 al 29 luglio – lo vedrà visitare due Paesi centro-americani, Messico e Cuba, mentre il secondo lo porterà in Sud America, in Argentina e in Cile, dal 16 al 28 agosto.

«I viaggi missionari – spiega l’Arcivescovo, che sarà accompagnato da don Maurizio Zago, responsabile della Pastorale missionaria della Diocesi – hanno come fine l’incontro con i preti della nostra Diocesi che sono presenti come fidei donum in altre realtà ecclesiali in tutto il mondo: si tratta di un segno significativo della presenza della Chiesa ambrosiana, avviato fin dai tempi del Cardinal Montini, Arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963».

«Quando andiamo in un’altra Chiesa – precisa mons. Delpini –, non siamo tanto missionari, ma siamo appunto fidei donum, ossia gente incaricata di condividere il dono della fede, così come l’abbiamo imparata qui nella Diocesi: è uno scambio di doni più che una pretesa di insegnare il Vangelo».

In Messico l’Arcivescovo soggiornerà a Villahermosa, capitale dello Stato di Tabasco nel sud-est del Paese, dove è impegnato da quasi vent’anni il sacerdote ambrosiano don Enrico Lazzaroni. Qui avrà modo di entrare in contatto con la comunità locale e di conoscere il Vescovo della Diocesi di Tabasco, mons. Gerardo de Jesús Rojas López.

Il 23 luglio è fissata la partenza per Cuba, dove prestano servizio nella Diocesi di Santiago di Cuba quattro fidei donum ambrosiani. I primi due, don Ezio Borsani e don Adriano Valagussa, sono arrivati nel 2017; un anno dopo si è aggiunto don Claudio Doneda, mentre l’ultimo a raggiungere lo Stato caraibico – quattro mesi fa – è stato don Davide Fiori. Uno dei momenti più significativi si svolgerà venerdì 25 luglio con la celebrazione eucaristica per la festa patronale di San Giacomo, presieduta da mons. Delpini.

Dopo un breve periodo in Italia – durante il quale l’Arcivescovo accompagnerà tra l’altro i giovani ambrosiani al Giubileo a Roma – prima tappa del secondo viaggio estivo sarà Buenos Aires, dove operano don Mario Peretti, in Argentina dal 2002, e don Giorgio Essenza, arrivato nel 2016, impegnati come insegnanti di religione e cappellani in due scuole: una in un quartiere povero di Buenos Aires con 900 alunni da asilo a liceo e una a Maximo Paz (50 km dalla capitale), che si mantiene anche grazie alle borse in studio offerte da molti italiani. Qui mons. Delpini arriverà il 16 agosto e incontrerà anche mons. Jorge Ignacio García Cuerva, Arcivescovo della capitale.

Il 23 agosto è previsto infine lo spostamento in Cile, dove attualmente non sono presenti fidei donum ambrosiani, ma da cui è arrivata una richiesta di sacerdoti diocesani da parte di mons. Ricardo Basilio Morales Galindo, Vescovo di Copiapò, a causa della scarsità di clero che la Diocesi sta affrontando. Prima della ripartenza per l’Italia previsto anche l’incontro con il Cardinale di Santiago del Cile, mons. Fernando Natalio Chomalí Garib.

Conclude l’Arcivescovo: «Questi viaggi missionari saranno un’occasione preziosa per ascoltare i nostri fidei donum, sentirmi raccontare come la comunità locale vive, come spera, come soffre e come può aiutarci a vivere la fede anche nel nostro contesto».

I fidei donum sono sacerdoti, consacrati e laici/laiche inviati all’estero come missionari dalle proprie Diocesi. Per quanto riguarda la Chiesa di Milano si contano attualmente 26 missionari – 25 sacerdoti e una consacrata, distribuiti in 11 paesi: Albania, Argentina, Brasile, Camerun, Colombia, Cuba, Messico, Perù, Repubblica Democratica del Congo, Turchia e Zambia. La missione in cui la Diocesi è presente da più tempo è quella in Zambia, iniziata nel 1961. L’età media dei fidei donum è di 62 anni; il sacerdote da più tempo in missione è don Carlo D’Imporzano, ora in Colombia, la cui prima destinazione risale al 1990; l’ultimo a essere partito è don Davide Fiori, inviato a marzo di quest’anno a Cuba. La consacrata è Maria Grazia Zambon, in Turchia dal 2008, in questo momento.

Redazione