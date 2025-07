Milano Citylife. Rocca (Fratelli d’Italia): “Vandalizzata la fontana delle quattro stagioni, un altro monumento deturpato”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – “Anche la storica fontana delle quattro stagioni in piazzale Giulio Cesare è stata vandalizzata, un altro monumento deturpato da imbecilli che si sentono impuniti”, commenta Francesco Rocca di Fratelli d’Italia a Milano.

“Il fatto è gravissimo e non è un caso isolato, i monumenti della nostra città sono presi di mira da vandali senza rispetto, probabilmente mossi dalla noia, convinti di restare impuniti. Chi ha compiuto il vile gesto deve pagare i danni, non si può tollerare l’ennesimo atto vandalico al patrimonio storico, artistico e culturale di Milano. Ricordiamo i recenti atti vandalici all’Arco della Pace, alla statua equestre e alla Galleria di Vittorio Emanuele II, alla casa di Alessandro Manzoni, alla palazzina Liberty di largo Marinai d’Italia; un fenomeno che negli ultimi anni è in aumento ed è dannoso negarlo. Occorre ripulire al più presto la fontana perché si sa, degrado chiama degrado e presidiare maggiormente i giardini di piazzale Giulio Cesare, teatro di bivacchi notturni. Mi auguro che i colpevoli vengano presto individuati”, dichiara Rocca (Fratelli d’Italia).

