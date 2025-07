(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 giugno 2025 – Questa notte un incendio è divampato in un appartamento sito al primo piano di un condominio di proprietà dell’Aler in via Moretto da Brescia al civico 1. Le fiamme, poi, si sono propagate al altre unità immobiliari. Sul posto sono giunti diversi mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’edificio. Nessun ferito.

Redazione