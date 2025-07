Negri e Borghetti (Pd): La Regione intervenga per ridurre il rumore nell’area del deposito di Trenord di Novate Milanese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2025 – La Regione intervenga per ridurre il rumore nell’area del deposito di Trenord di Novate Milanese. A chiederlo, con un’interrogazione depositata ieri, sono i consiglieri regionali del Pd Simone Negri e Carlo Borghetti che hanno anche sollecitato la convocazione di un’audizione sul tema e presenteranno un emendamento al bilancio di assestamento per destinare risorse per la riduzione delle emissioni acustiche nella zona.

“Il deposito di Trenord di Novate Milanese- spiegano Negri e Borghetti- ha funzioni di sosta e rimessaggio dei treni, di manutenzione ordinaria e lavaggio dei convogli ed è considerato strategico perché consente una rapida immissione dei treni nel nodo di Milano. Crea però disagi ai cittadini della zona, che è densamente abitata, perché le attività iniziano già alle 4 e 30 del mattino, con treni in uscita, pulizia e test tecnici. Per questo da qualche anno i residenti lamentano il peggioramento dell’inquinamento acustico e ambientale. Nel luglio 2024 è stata lanciata una petizione su Change.org, che ha già raccolto 1734 firme, per chiedere all’amministrazione comunale, Trenord e Arpa di intervenire”.

“Chiediamo alla giunta regionale- concludono Negri e Borghetti- se sono stati realizzati dei rilievi fonometrici nelle vicinanze del deposito e sono già stati avviati interventi per limitare i rumori. Visti i gravi disagi per i cittadini è necessario che Trenord e la Regione programmino al più presto investimenti per ridurre le emissioni acustiche nell’area”.

