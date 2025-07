Sicurezza. Securducale avvia l’utilizzo delle bodycam sugli autobus di Autoguidovie

(mi-lorenteggio.com) Milano 11 luglio 2025 – A partire dal 15 luglio, Securducale avvia l’utilizzo delle bodycam per il proprio personale di controlleria in servizio sugli autobus di Autoguidovie. Un’iniziativa volta a rafforzare la sicurezza a tutela degli operatori e passeggeri.

“L’introduzione delle bodycam in dotazione al nostro personale a bordo bus, sancita dopo un confronto trasparente e costruttivo col sindacato, attraverso la ratifica di un accordo, così come previsto dalla normativa vigente, risponde alla sentita necessità di garantire la sicurezza dei nostri operatori e ai clienti della nostra azienda partner. Grazie a questo strumento renderemo ancora più efficace la tutela di chi, per assicurare il rispetto delle regole di viaggio, può essere esposto a minacce e aggressioni.” Claudio Borgonovo – Amministratore Delegato di Securducale.

Questo strumento costituisce infatti un valido elemento di prevenzione degli atti di violenza, dissuadendo gli eventuali aggressori ed agevolando la veicolazione delle richieste di intervento alle Forze dell’Ordine, quando necessario.

“La sicurezza di chi viaggia e di chi lavora sui nostri autobus è per noi una priorità assoluta. Il progetto avviato con Securducale rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, rafforzando le misure già in atto per la tutela di chi viaggia e lavora con noi. Riteniamo che l’introduzione delle bodycam non sia solo un deterrente contro eventuali situazioni critiche, ma anche uno strumento concreto per monitorare e migliorare la gestione della sicurezza a bordo. Il nostro obiettivo è, sempre, lavorare fornendo un servizio di qualità, e per aumentare la qualità è assolutamente prioritario lavorare sulla sicurezza.”, dichiara Stefano Rossi, Amministratore Delegato Autoguidovie.



Il progetto di Securducale di adozione bodycam si inserisce in un ecosistema di sicurezza che ha visto importanti investimenti negli anni: la

quasi totalità degli autobus di Autoguidovie, infatti, è già dotata di telecamere di bordo, un sistema di videosorveglianza integrale che

consente riprese dettagliate e continuative a tutela di passeggeri e degli operatori.