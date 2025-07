Controllo congiunto delle forze dell’ordine nei pressi delle due stazioni ferroviarie

Ritirate due patenti, sanzioni amministrative a un esercizio commerciale, sequestrati 3,5 grammi di droga

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 luglio 2025- Il Comune di Rho rilancia quanto diffuso dalla Prefettura di Milano in seguito al servizio congiunto svolto la sera del 9 luglio 2027. Il servizio, deciso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, ha coinvolto Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Rho; ha visto l’intervento di unità specializzate e ha interessato l’area della Stazione di Rho, sita in Piazza Libertà, la Stazione Rho Fiera in Piazza Costellazione e le aree limitrofe.

Il servizio straordinario di controllo del territorio ha permesso di conseguire i seguenti risultati. Sono state controllate 184 persone, di cui 81 stranieri e 65 persone con precedenti di polizia per vari reati.

Sono inoltre stati controllati 30 veicoli, nel corso di 4 posti di controllo effettuati in vari luoghi della città, anche con utilizzo di etilometro: è stata elevata una contravvenzione al codice della strada e sono state ritirate due patenti.

Sono stati controllati 5 esercizi commerciali, dediti alla somministrazione di cibo e bevande, all’interno dei quali è stata elevata 1 sanzione amministrativa per violazioni in materia igienico-sanitaria.

All’interno dei locali della Stazione FF.SS. di piazza Libertà è stata contestata 1 violazione amministrativa per la violazione dell’art. 75 DPR 309/90, con sequestro di grammi 3,5 di sostanza stupefacente, del tipo cannabinoidi.

Così commenta il Sindaco Andrea Orlandi: “Ringrazio tutte le forze dell’ordine coinvolte e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Da tempo stiamo rafforzando i controlli nelle aree delle stazioni ferroviarie, rispondendo così al bisogno di sicurezza della popolazione. Controlli congiunti vengono riproposti periodicamente, per scongiurare diversi tipi di reati. L’attenzione è massima, continuiamo a presidiare il territorio”.

