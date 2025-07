IERI, VENERDÌ 11 LUGLIO 2025 IL LUNA PARK DI LUINO HA INAUGURATO CON OLTRE 4000 VISITATORI PRESENTI

Durante la serata inaugurale di ieri tutte le attrazioni sono state accessibili gratuitamente per la prima ora di apertura, dalle 20 alle 21.

Il Luna Park resta in via Copelli fino a lunedì 28 luglio, con oltre cinquanta giostre, nuove attrazioni, il ritorno di alcuni grandi classici e lo spettacolo pirotecnico di venerdì 18 luglio.

(mi-lorenteggio.com) Luino (VA), 12 luglio 2025 – Nella serata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, il Luna Park di Luino ha inaugurato ufficialmente in via Copelli, dopo l’apertura dello scorso venerdì 4 luglio. L’evento inaugurale ha accolto oltre 4000 visitatori, che dopo il taglio del nastro hanno potuto godere di un’ora gratuita su tutte le attrazioni, dalle 20 alle 21, per la prima ora di apertura del parco divertimenti. Fino a lunedì 28 luglio, la città ospita più di cinquanta attrazioni pensate per tutte le età, con alcune novità: l’arrivo della Giostra Spagnola e della Horror House, il ritorno, dopo un anno di assenza, dell’autoscontro Claudi, del Bruco mela e del Top Spinner e la serata con fuochi d’artificio in programma venerdì 18 luglio.

«L’inaugurazione di ieri ha dato a tutti la possibilità di vivere un’ora di divertimento senza pensieri – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori – In un momento in cui il tempo libero, soprattutto per i più piccoli, è spesso condizionato da costi e preoccupazioni quotidiane, crediamo sia importante creare occasioni accessibili per tutti».

«Anche quest’anno Luino ospiterà il tradizionale Luna park – spiega Serena Botta, assessore alla cultura, commercio e turismo del Comune di Luino – occasione per passare alcune ore all’insegna del divertimento per famiglie e ragazzi. L’amministrazione ringrazia gli organizzatori per la professionale e seria collaborazione nell’organizzazione di questa manifestazione».

Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 18 luglio è atteso lo spettacolo di fuochi d’artificio, una delle novità di quest’anno. Giovedì 24 luglio, alle ore 10 del mattino, il Luna Park aprirà per accogliere esclusivamente le persone con disabilità, in occasione della giornata a loro dedicata. Sempre giovedì 24 luglio, a partire dalle 20.30, si terrà anche la serata dedicata ai bambini, con zucchero filato gratuito. Lunedì 28 luglio, ultimo giorno di apertura, tutte le attrazioni saranno accessibili a prezzo ridotto: solo 1 o 2 euro.

Non mancheranno le promozioni settimanali: ogni martedì, torna il “paghi 1, prendi 2”, la formula pensata per incentivare le famiglie a trascorrere una serata al luna park.

DATE E ORARI

Il Luna Park di Luino sarà attivo da venerdì 4 a lunedì 28 luglio 2025 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 20 alle 24 e nei giorni festivi dalle 20 alle 24.30.