Incidente mortale a Corsico, deceduto 24enne – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 luglio 2025 – Questa notte, intorno alle ore 2.20, lungo la Alzaia Trieste, un 24enne, per cause e dinamica in fase di accertamento, mentre percorreva il tratto di alzaia all’altezza del ponte pedonale del Ql.re Burgo ha perso la vita, dopo aver sfondato il guardrail del Naviglio Grande.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, un’ambulanza della Corsico Soccorso, una della Croce Rossa di Buccinasco e un’automedica. Ma, inutili sono stati i soccorsi.

V. A.

(Notizia in aggiornamento)