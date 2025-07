Rho. Piazza Visconti: in corso le piantumazioni, entro ottobre aperto il 70 per cento dell’area

A ritmo spedito la pavimentazione in cubetti di porfido mentre si attende la posa del prato a rotoli

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 luglio 2025 – Nell’ultimo monitoraggio dei cantieri, svoltosi la mattina del 10 luglio, il Sindaco Andrea Orlandi ha potuto constatare di persona, dialogando con i tecnici e l’impresa, l’avanzamento della riqualificazione di piazza Visconti. Presenti accanto a lui il Vicesindaco Maria Rita Vergani, l’assessora allo Sviluppo Sostenibile Valentina Giro, il dirigente ai lavori PNRR Luigi Fregoni, l’architetto Angelo Lombardi e il geometra Alessandro Manfredi.

Entro fine settembre l’area verde dovrebbe essere ultimata, compreso l’impianto di irrigazione. Le lavorazioni del verde proseguono compatibilmente con il relativo carattere stagionale. Sono state posate le nuove panchine in acciaio, di colore verde, in affaccio sui vialetti. Gli esemplari arborei piantumati nei mesi scorsi hanno attecchito, come dimostrano i germogli, anche se diventeranno rigogliosi soltanto il prossimo anno, dopo avere superato la normale sofferenza legata al passaggio dal vivaio alla posa in terreno.

Mani esperte stanno piantumando arbusti “tappezzanti” a ridosso delle piante ad alto fusto. Hanno iniziato dal settore alla sinistra della fontana e procedono secondo i quattro settori in cui è suddivisa l’area verde. Sono stati scelti Pachicandra e Cornus, per facilitare la manutenzione. Altre essenze verranno raggruppate a macchie, il Pungitopo verrà tenuto al centro. Si stanno sistemando anche cordoli alla base dei tigli posti sul fianco dell’agenzia della Banca di Asti.

Intanto si completa la pavimentazione di fronte alla pizzeria Visconti, sistemando le fughe dei blocchi di porfido collocati nelle scorse settimane.

A buon ritmo procede la posa dei piccoli cubi di pietra nell’area alle spalle della chiesa di San Vittore antistante l’area verde centrale. Non essendo previsti scavi profondi, non è stato necessario ricorrere alla presenza di archeologi: la sorveglianza archeologica tornerà quando, partirà la Fase 3 che riguarda l’area vicina al parcheggio Quic, dove si dovranno realizzare i nuovi sottoservizi.

Verso fine settembre potrebbe essere rimossa la recinzione lato Villa Banfi ma non sarà comunque possibile accedere all’area verde: occorre garantire alle nuove piante e al prato a rotoli, che presto verrà collocato lungo i vialetti, di attecchire nel modo migliore. L’apertura è prevista entro il mese di ottobre.

Al momento non si pavimenta il tratto in cui è prevista l’installazione dei pilomat (area verso via Meda e verso largo Agostino Casati) ma obiettivo è arrivare più avanti in linea con l’angolo del Bar Nazionale.

A fine lavori è previsto che le bancarelle del mercato possano tornare su piazza Visconti, liberando via Madonna e parte di piazza San Vittore. Sono in corso controlli sulle concessioni agli ambulanti per capire su quante bancarelle contare, nel complesso, in tutto il centro.

Dalla lama d’acqua in fase di ultimazione al palazzo municipale si avrà a disposizione uno ampio spazio con larghezza di circa quindici metri. L’area dietro la chiesa e davanti al municipio, pari a circa 800 metri quadrati, è stata cantierizzata il 20 aprile e i lavori dovevano durare quattro mesi, ma si è reso necessario eseguire lavorazioni in presenza degli archeologici, rallentando in parte le lavorazioni. L’area della piazza sarà pedonale, ma comunque carrabile per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso, di servizio e del mercato. Il calcestruzzo è in grado di reggere carichi pesanti, che potranno in ogni caso attraversare l’area. Si stanno per ultimare le vasche per l’irrigazione e per la fontana lineare. Seguirà la realizzazione della pavimentazione drenante nei pressi della fontana centrale.

Così precisa il Sindaco Andrea Orlandi, alla luce di quanto riscontrato: “Entro ottobre saranno fruibili l’area verde e gli spazi che ora stanno pavimentando davanti al Municipio, parliamo del 70 per cento della piazza. Il cantiere dovrebbe terminare a gennaio 2026. Rimarrà poi da sistemare la storica fontana in marmo rosa, al centro dell’area. A poco a poco la pavimentazione avanza e raggiungerà il passaggio pedonale ora recintato davanti al Municipio, verranno tracciati nuovi passaggi sull’area che risulterà calpestabile, in modo da vedere pronta la piazza nel suo nuovo assetto. I lavori procedono in modo spedito, confidiamo di poter rispettare il cronoprogramma. La piazza sarà pedonale, i veicoli non passeranno più verso via Meda. Stiamo valutando la viabilità di Porta Ronca, d’intesa con i commercianti della via, ma anche del quadrante tra le vie Bixio, Pregnana, Volturno, critico nelle ore di punta”.

Dal Sindaco alcune novità anche sul progetto del nuovo Municipio: “Abbiamo riattivato l’iter dopo avere ottenuto in gennaio il via libera alla riprogrammazione, siamo in fase di completamento del progetto definitivo e si sta ultimando il piano demolizioni con la Sovrintendenza. A inizio settembre verrà presentato lo stato di avanzamento del progetto, la demolizione della ex scuola Marconi è prevista in autunno: è il progetto economicamente più consistente, pari a 18 milioni di euro, e andrà ultimato entro il dicembre 2027”.

Nella foto i lavori di pavimentazione in corso in piazza Visconti