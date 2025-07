Ruba al supermercato insulta e aggredisce gli agenti, arrestato 27enne pluripregiudicato

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 12 luglio 2025 – Nello scorso pomeriggio, gli Agenti del Commissariato di Desenzano del Garda, hanno tratto in arresto un 27enne, cittadino di origini tunisine, pluripregiudicato con vari precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura e gravità.

Nello specificoattraverso il numero di emergenza “112 NUE” giungeva alla Centrale Operativa una richiesta di intervento urgente per un furto in atto all’interno del Supermercato “In’S”, sito in Viale Guglielmo Marconi.

L’Addetto alla Vigilanza indicava ai Poliziotti – giunti immediatamente sul posto – il soggetto che, dopo aver commesso il furto di una bottiglia di birra e di un profumo, si dirigeva verso l’esterno del supermercato senza pagare.

Invitato a declinare le proprie generalità, l’uomo iniziava ad inveire in maniera offensiva contro gli Agenti; poi, opponendo violenta resistenza e colpendoli con calci, pugni e gomitate, cercava di sottrarsi in tutti i modi all’accompagnamento in Commissariato, necessario per poterlo identificare compiutamente.

Con non poca fatica, quindi, alla fine gli Agenti riuscivano a farlo salire sull’auto di servizio e condurlo in Commissariato ove veniva sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti in suo possesso una carta d’identità elettronica e la boccetta di profumo sottratta al supermercato.

L’uomo veniva pertanto tratto in arresto per il reato di resistenza al pubblico

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha pertanto emesso a suo carico un Ordine di Accompagnamento e Trattenimento presso il Centro Permanenza per i Rimpatri (CPR) di Torino, ed in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – ha disposto la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di far ritorno nel Comune di Desenzano per i prossimi 4 anni.