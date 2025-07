TRIENNALE MILANO – Appuntamenti dal 16 al 20 luglio

GLI EVENTI DI TRIENNALE MILANO

16 – 20 luglio

16 luglio

10.00 Triennale Radio Show – Radio Ballads

Evento online

L’appuntamento radiofonico di Radio Raheem, radio in residenza di Triennale, diventa Triennale Radio Show – Radio Ballads per creare un ideale ponte con l’omonimo progetto espositivo parte di Inequalities e dare voce ai protagonisti e alle storie legati all’Esposizione Internazionale. Host della trasmissione Damiano Gullì, curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano.

17 luglio

19.30 Concerto | Mathew Jonson

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Artista canadese dalla cifra stilistica inconfondibile, Mathew Jonson combina tecnica, intuizione e una profonda conoscenza musicale. La sua formazione in musica classica e jazz si intreccia con l’elettronica scoperta nei party della sua adolescenza, dando vita a un linguaggio personale che si esprime attraverso performance interamente suonate dal vivo. Dal debutto discografico nel 2001, ha pubblicato su etichette iconiche come M_nus, Crosstown Rebels e Kompakt, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo della propria label, Wagon Repair. A questo si affianca il lavoro nei progetti collaborativi come Cobblestone Jazz, Midnight Operator e Modern Deep Left Quartet.

Programma: 19.30 Garçon De Rue; 20.45 Lost Harbour (Lele Sacchi + Ti_Es); 22.00 Mathew Jonson

19 luglio

12.00 Visita guidata | Le città: teatri di disuguaglianze e sfide

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale organizza una visita guidata con focus sulla mostra Cities, parte della 24ª Esposizione Internazionale. L’esposizione esplora come le città, da sempre luoghi di incontro e possibilità, siano oggi anche teatri di disuguaglianze crescenti. Attraverso trentacinque installazioni site specific firmate da autori provenienti da oltre trenta Paesi, la visita guidata accompagna i partecipanti alla scoperta di visioni alternative di sviluppo e convivenza. Un’occasione per interrogarsi su come lo spazio urbano possa tornare a essere strumento di equità, relazione e futuro condiviso.

18.00 Visita guidata | We the Bacteria: un’altra storia dell’architettura

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Triennale propone una visita guidata con focus sulla mostra We the Bacteria: appunti per un’architettura biotica, parte della 24ª Esposizione Internazionale. La visita guidata invita a scoprire una storia alternativa dell’architettura, vista attraverso il punto di vista dei microbi. We the Bacteria esplora il legame profondo tra la nostra salute, l’architettura e la biodiversità microbica che ci circonda. Partendo dalla storia del microbioma, che ha accompagnato la nostra specie per miliardi di anni, il percorso guida i visitatori in un viaggio affascinante dalle origini della vita sulla Terra fino alla relazione tra l’ambiente costruito e le malattie del nostro tempo. Concludendo con visioni futuristiche di come vivere in armonia con i microbi, questa mostra ci invita a riflettere sulle disuguaglianze ambientali e sociali, proponendo nuovi modi di pensare l’architettura e la salute.

20 luglio

12.00 Visita guidata | Vivere insieme: biodiversità e salute in un pianeta condiviso

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org

Una speciale visita guidata con focus sulle mostre Un viaggio nella biodiversità. Otto stazioni sul pianeta Terra e La Repubblica della longevità. In Health Equality We Trust, parte della 24ª Esposizione Internazionale. Due esposizioni complementari che esplorano la salute come diritto universale e come rete di connessioni tra organismi, generazioni e ambienti. Un viaggio nella biodiversità conduce il visitatore attraverso otto “città naturali”, dove funghi, polpi, castori e umani costruiscono i propri mondi, raccontando il valore della diversità biologica e dell’interdipendenza tra le specie. La Repubblica della longevità invita invece a ripensare la salute nel tempo lungo della vita. Tra “ministeri” immaginari e dispositivi interattivi, la mostra riflette sulle disuguaglianze sanitarie e propone un futuro in cui vivere più a lungo significhi anche vivere meglio.

18.00 Visita guidata | Le città: teatri di disuguaglianze e sfide

Visita guidata a pagamento, per maggiori informazioni: triennale.org