VIDEO – BERGAMO, ELICOTTERO VIGILI DEL FUOCO SALVA ESCURSIONISTA SULLA PRESOLANA

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 12 luglio 2025 – Conclusa alle ore 16.00 di ieri, un’operazione di soccorso con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco nella zona Nord del massiccio della Presolana, in provincia di Bergamo.

L’equipaggio del reparto volo Lombardia ha recuperato e portato in zona sicura a valle un escursionista rimasto bloccato in un nevaio a 2.100 metri di quota.