Rocca (Fratelli d’Italia): “Aggredito dal branco in zona Romolo, giovane finisce in ospedale” 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2025 – “Questa notte in zona Romolo c’è stata l’ennesima aggressione che si somma ad altri episodi accaduti a Milano; un ragazzo in compagnia della fidanzata è stato aggredito da 8 nord africani. Il vile branco ha accerchiato la coppia per derubare una catenina d’oro. Il giovane è stato portato in ospedale.

Le aggressioni in strada a Milano non sono un problema, sono un’emergenza!

La sinistra milanese in questi anni ha sminuito la gravità dei fatti, nascondere poi che la stragrande maggioranza degli aggressori sono sempre più giovani e nord africani è stato solamente dannoso. Stiamo vivendo le conseguenze dell’immigrazione incontrollata degli ultimi 10 anni; importando terzo mondo si subiscono situazioni da terzo mondo.

Mi auguro che gli aggressori vengano presto individuati e arrestati; occorre continuare ad accelerare i rimpatri e lavorare affinchè venga revocata la cittadinanza italiana a coloro che vivono nell’illegalità.

Visti i danni in città, spetterà alla destra affrontare i problemi del territorio, partendo da una lotta senza sosta al degrado e alla criminalità, tolleranza zero quartiere per quartiere. I milanesi devono tornare liberi di uscire la notte, è prioritario garantire la libertà ai cittadini perbene.” Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano.

Redazione