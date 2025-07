Viaggio alla scoperta del Turismo Dentale in Albania

di Francesco Ghyblj Lombardi

(Mi-lorenteggio.com) Tirana, 13 luglio 2025 – Il periodo vacanziero per tanti lavoratori Italiani è ormai alle porte , e sono molti i lavoratori Lombardi ma Italiani Tutti che però utilizzeranno questo periodo di ferie per unire il benessere climatico in località magiche a quello fisico e stiamo parlando proprio del “Turismo Dentale” sempre più in particolar modo per la concorrenza economica, professionale in Voga a casa nostra… tornare a sfoggiare un sorriso a 32 denti è una missione in Italia praticamente impossibile ed ecco perché siamo andata a metterci il naso ma sopratutto la bocca in una delle più famose Cliniche Di Tirana (Albania) e fare 2 chiacchiere con il General Manager Moser Çera della Divino Dental Clinic…al nostro arrivo la sorpresa è stata sconvolgente, Italiani provenienti da ogni regione, dalla Valle D’Aosta a Reggio Calabria tanti tantissimi Lombardi ma non solo, Francesi, Spagnoli, Russi e Americani tutti in coda per effettuare Tac, Panoramiche Dentali e Visite Mediche Felici e contenti in un Clima familiare e di totale serenità di essere gestiti da un Team di Medici Professionisti, Seriosi,

Competenti, strizzando l’occhio a tanto di RISPARMIO. a questo punto sempre più incuriositi abbiamo posto alcune domande a Moser Çera…

Moser, grazie per averci invitato nella sua Clinica,Subito la prima domanda:

1- Quando nasce Divino Dental Clinic?

Divino Dental Clinic nasce nel cuore di Tirana con una missione precisa: offrire cure dentali d’eccellenza, accessibili, e con un’attenzione profonda all’esperienza umana del paziente. È il frutto di anni di esperienzae, formazione europea e passione per la medicina odontoiatrica, unita al desiderio di costruire qualcosa di veramente diverso: una clinica che unisce qualità, etica e accoglienza familiare.

Quale strategia si è creata per avere tanta notorietà in Italia?

Non abbiamo mai cercato notorietà fine a sé stessa. La nostra strategia è stata la trasparenza, il passaparola e la soddisfazione autentica dei nostri pazienti. In poco tempo, ogni sorriso restituito è diventato un ambasciatore silenzioso della nostra serietà. Abbiamo anche investito nella comunicazione diretta in lingua italiana, nel supporto continuo e nella presenza sui social media, ma è il cuore con cui lavoriamo che ha fatto la differenza. Tantissimi Clienti dalla Regione Lombardia, quali cittadini di altre regioni Italiane sei raggiunto nella tua clinica in Tirana?

La Lombardia è certamente la regione più rappresentata, ma accogliamo con piacere pazienti da tutta Italia: Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Veneto e Puglia. Abbiamo avuto anche pazienti dalle isole, Sicilia e Sardegna. Ogni paziente arriva con una storia, e noi siamo qui per ascoltarla e offrire la soluzione più adatta. Qual’è il segreto del successo e della fiducia che riportano in te gli Italiani?

Credo che sia il modo in cui li trattiamo: con rispetto, chiarezza e umanità. Non si sentono mai soli, fin dal primo contatto. Sanno sempre cosa aspettarsi, sia in termini di tempi che di costi. E trovano in noi non solo professionisti qualificati, ma anche persone che li fanno sentire a casa, in una famiglia. Quali Garanzie hanno i lavori di impianti e protesi dentarie?

Offriamo garanzie scritte a lungo termine, sia per gli impianti che per le protesi. Collaboriamo con laboratori certificati europei e utilizziamo materiali di altissimo livello, con marchi riconosciuti internazionalmente. Ma la vera garanzia è l’assistenza continua: il paziente può contare su di noi anche dopo anni, perché per noi il rapporto non finisce mai con il pagamento. Che servizi offrite ai Vostri clienti?

Offriamo un pacchetto completo: volo, hotel 4 stelle, transfer da e per l’aeroporto, interprete in italiano, assistenza 24/7 e naturalmente le cure odontoiatriche di alta qualità. Il paziente non deve pensare a nulla: pensiamo a tutto noi, con discrezione e precisione. Se non avessi questa attività Ti faresti tu Curare in Italia?

Con tutto il rispetto per i professionisti italiani, oggi come oggi preferirei farmi curare nella mia clinica. Non solo per la qualità delle cure, ma anche per il modo in cui vengono gestite le persone. In Italia, purtroppo, molti pazienti si sentono solo un numero. Noi ci impegniamo a non far accadere mai questo. Oltre che dagli Italiani la tua Clinica è raggiunta da cittadini del mondo, di quali Nazioni sono i clienti più assidui?

Sì, riceviamo pazienti anche da Francia e Inghilterra, Svezia e persino dagli Stati Uniti. Ma senza dubbio gli Italiani sono i nostri ospiti più numerosi e affezionati. Oltre i tanti padri di famiglia, Vip e Star di casa Nostra hanno raggiunto la tua clinica affidandosi alle cure del team dei tuoi medici professionisti, chi è il Vip più esigente?

Senza fare nomi per rispetto della privacy, posso dire che abbiamo avuto diversi personaggi noti della TV, del calcio e del mondo dello spettacolo. Il Vip più esigente? Forse un noto conduttore italiano che ci ha stupito per quanto fosse umano, ma anche molto attento al dettaglio. Ci ha scelti dopo mesi di ricerche, e alla fine è tornato per ringraziarci con un abbraccio. Dal primo appuntamento nella Sua Clinica a fine lavori come si svolge l’iter e dopo quanto il cliente può masticare una bella Bistecca alla Fiorentina?

Tutto comincia con una consulenza online gratuita. Una volta qui, si fa una TAC e una visita clinica. I casi chirurgici vengono eseguiti entro le prime 24 ore. Per impianti con carico immediato, spesso il paziente può tornare a masticare entro 72 ore con una protesi provvisoria. Per il lavoro definitivo in zirconio o ceramica, si torna dopo 3-4 mesi. E sì, dopo quel punto… una buona Fiorentina è più che meritata!

Francesco Ghyblj Lombardi