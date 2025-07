WELFARE. IL COMUNE DI MILANO RAFFORZA I SERVIZI SOCIALI CON NUOVE ASSUNZIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 luglio 2025 – Il Comune di Milano rafforza i servizi sociali territoriali attraverso l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato.

L’Amministrazione ha, infatti, aperto una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 19 assistenti sociali che verranno impiegati nei servizi di primo livello (dedicati alla valutazione iniziale del bisogno) e di secondo livello (la presa in carico dei casi più complessi che necessitano di un supporto continuativo).

I nuovi assunti potranno, inoltre, andare a rafforzare i servizi specialistici e a supportare il lavoro delle altre aree dell’Assessorato al Welfare e Salute.

Le persone abilitate all’esercizio della professione di assistente sociale potranno partecipare alla selezione compilando l’apposito form online al link

I neo assunti e le neo assunte andranno ad aggiungersi ai 228 assistenti sociali che già lavorano per il Comune di Milano e che hanno in carico oltre 34mila nuclei familiari milanesi.

“In un contesto in cui le emergenze sociali si moltiplicano e il bisogno aumenta e diventa sempre più complesso, il nostro obiettivo deve essere quello di rendere sempre più adeguate ed efficaci le risposte – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé -. Lo abbiamo fatto in questi anni, ad esempio, favorendo l’integrazione sociosanitaria nelle case di comunità e continuiamo a farlo rafforzando in termini di numeri e professionalità i servizi sociali, per garantire che i cittadini e le cittadine in difficoltà abbiano sempre un punto di riferimento sul territorio, ma anche per evitare che operatori e operatrici sociali debbano sopportare carichi di lavoro eccessivi”.

La graduatoria che emergerà al termine della selezione resterà valida per tre anni e da qui si potrà quindi attingere anche per assunzioni successive.

Redazione