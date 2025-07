Acqua e verde per ridurre le isole di calore

MILANO IN TESTA ALLA CLASSIFICA DEI DECESSI PER LE ISOLE DI CALORE

Associazione Riaprire i Navigli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2025. “Finalmente dopo molta insistenza, sulla stampa ad eccezione di quella sempre benevola nei confronti di Palazzo Marino, emerge la denuncia che tutti sappiamo “Il Comune green ignora alberi e acqua e trasforma in fornaci le piazze cittadine.” situazione che va ad aggiungersi all’imponente cementificazione avvenuta nell’ultimo decennio. Le foto prese dal satellite da questo punto di vista sono chiarissime.

In merito agli effetti drammatici delle isole di calore urbane che stiamo vivendo in questa fase, non ci stancheremo mai di insistere sul fatto che Milano debba fare azioni coraggiose e di grande respiro, a partire dalla proposta di riportare l’acqua in città. Di riscoprire il valore della Milano città d’acqua. Naturalmente parliamo in primo luogo della possibilità di riconnettere il Naviglio Martesana alla Darsena, lungo via Melchiorre Gioia e lungo la cerchia interna dei Navigli.

Ma non basterà. Non a caso da anni proponiamo anche l’importanza di riscoprire almeno in parte quanto già esisteva un tempo: un sistema capillare e diffuso di canali e rogge nei quali far scorrere l’acqua a cielo aperto. Non una rivoluzione ma un intervento strategico per l’ambiente e la salute della nostra città.

Un’opportunità, come abbiamo sempre sostenuto, per integrare questo progetto a un piano “verde e azzurro” di ripiantumazione delle aree cementificate per favorire l’ombreggiamento e la riduzione delle temperature.

Recentemente l’Imperial College of London ha pubblicato uno studio volto ad analizzare le morti dovute proprio a questo effetto e Milano, la nostra città, è drammaticamente in testa per numero di decessi. Ma nessuno se ne occupa”.

