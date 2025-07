“Aggressione autista ATM – linea 90”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglo 2025 – “La tutela dei lavoratori non può più aspettare: dopo aver appreso dell’aggressione avvenuta questa notte al capolinea della Linea 90, in Viale Isonzo, in qualità di Dipartimento Trasporti per Fratelli d’Italia a Milano siamo ad esprimere la nostra più totale solidarietà ai sempre più numerosi dipendenti ATM vittime di violenze durante il proprio turno.

Si rende indispensabile istituire un tavolo di confronto interforze ed applicare quanto prima la Legge Regionale relativa l’adozione della qualifica di polizia amministrativa per il personale viaggiante dei mezzi del trasporto pubblico di linea.

Le denunce ormai attestano dati preoccupanti, che vedono numeri in crescita con una media vicina alle 4 aggressioni giornaliere, senza poter analizzare le situazioni sommerse di violenze verbali e ritorsioni per chi svolge un ruolo essenziale nello spostamento di centinaia di migliaia di passeggeri tra cui, in questo particolare periodo dell’anno, innumerevoli pendolari e turisti.

Lo stato di impunità che imperversa tra le strade di Milano miete vittime sacrificali e produce un forte allontanamento dalle mansioni svolte in ATM, rendendo sempre più difficile l’organizzazione logistica e l’ottimizzazione delle risorse che occupano la prima voce di spesa corrente del Comune di Milano.

Fratelli d’Italia ha già scelto da tempo di stare con i lavoratori, costretti ad operare in un clima di pressioni e preoccupazioni costanti, troppo spesso senza le giuste tutele del caso.

Domandiamo quindi un’intensificazione dei controlli e la presenza di Polizia Locale sui mezzi più critici, fino a quando non sarà totalmente operativa la figura di Polizia Amministrativa e in piena ottica prudenziale e di tutele dovute a chi permette, concretamente, il funzionamento della locomotiva economica lombarda.

Rendendosi necessario, saremo al fianco di ogni singolo dipendente ATM su ogni mezzo, in ogni deposito e senza lasciare nessuno al proprio destino nell’oblio della violenza e nel silenzio di quelle istituzioni che chiedono ai milanesi di usare maggiormente i mezzi pubblici, continuando a tagliare linee e rendendo impossibile la vita dei pendolari.

Mattia Ferrarese

Responsabile Dipartimento Trasporti – Fratelli d’Italia Milano

Ettore Vairo

Dipartimento Trasporti – Fratelli d’Italia Milano