UN FANTASTICO BRONZO PER L’AZZURRO SCHENK IN COPPA DEL MONDO LEAD 5 velocisti tricolore nella finale di Coppa del Mondo Speed

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2025. Un fantastico bronzo per Filip Schenk, al suo primo podio in Coppa del Mondo!

Nella giornata trionfale di Sinner a Wimbledon un altro altoatesino pressochè suo coetaneo, anche lui garbato, umile e concreto, guadagna una meritatissima medaglia, che premia la sua tecnica, la sua perseveranza e il costante impegno nella specialità cosiddetta “di difficoltà” dell’arrampicata sportiva.

Nella finale della quarta tappa di World Cup Lead a Chamonix ha gareggiato in modo impeccabile, raggiungendo il movimento 43+. L’unico fra gli 8 finalisti in grado di superarlo, conquistando il top, è stato il campionissimo giapponese Sorato Anraku. E’ arrivato alla stessa presa di Schenk anche lo spagnolo Alberto Ginès López, che ha conquistato l’argento in virtù del migliore piazzamento in semifinale. Grande orgoglio e grande soddisfazione per questo podio di Filip, che raggiunge il settimo posto nella classifica assoluta di Coppa. Il circuito prevede ancora due tappe, una a Madrid (18-19 luglio), e l’ultima a Koper (5-6 settembre), dove si auspica che Schenk possa scalare ulteriori posizioni nel ranking.

Inoltre, questa medaglia fa ben sperare in vista dei Mondiali che si svolgeranno a Seul, dal 21 al 28 settembre. Non va poi dimenticato che alle prossime Olimpiadi la Lead avrà una medaglia dedicata e la Nazionale FASI sta dimostrando di avere vari talenti che possono aspirare a far parte dell’ambitissima competizione di Los Angeles 2028.

Nelle qualifiche sono stati 4 gli azzurri che hanno guadagnato un posto nella top 24 della semifinale: Laura Rogora con un eccellente 2° posto (con un top e la presa 47+) dopo l’americana Annie Sanders, Giovanni Placci con un ottimo 9° posto, Schenk con ia 20° piazza, Stefano Ghisolfi con la 24°.

In semifinale Schenk ha realizzato un’eccezionale prova, scalando fino alla presa 37+, come il giapponese Anraku (2° in classifica), l’altro nipponico Omata (3°) e lo statunitense Duffy (4°), che lo hanno preceduto per via del miglior piazzamento in qualifica, e ha guadagnato la 5° posizione.

Stefano Ghisolfi ha realizzato un’ottima prova raggiungendo la presa 36+, come il giapponese Yoshida, il coreano Lee e il tedesco Flohé, che lo hanno preceduto per via del miglior piazzamento in qualifica, ed è rimasto pertanto posizionato all’11° posto, mancando di poco l’accesso alla finale.

Giovanni Placci, come il giapponese Suzuki, il cinese Pan e lo spagnolo Peinado Franganillo, non è riuscito a raggiungere la presa 27 e si è piazzato al 22° posto.

Si è posto al comando Alberto Ginés Lopez, che ha raggiunto la presa 39.

La semifinale femminile ha visto il dominio della statunitense Sanders, unica a raggiungere il top, seguita dalla britannica McNeice (43+) e dalla coreana Seo (42). La nostra Laura Rogora purtroppo non ha superato la presa 34+ e si è piazzata in 9° posizione, non riuscendo ad agganciare la finale di un soffio.

Nella competizione di Coppa del Mondo Speed 5 azzurri hanno conquistato la fase finale. Nelle qualifiche femminili hanno ottenuto il pass Giulia Randi al 13° posto e Beatrice Colli al 14°, con una differenza di millesimi l’una dall’altra su un crono fermato a 7,03”.

Nella gara maschile 3 atleti sono rientrati nella top 16: Matteo Zurloni, che si è piazzato al 12° posto, fermando il crono a 5.08”, Gian Luca Zodda, che ha aggiunto qualche millesimo allo stesso 5.08” e si è posizionato al 13° posto, Ludovico Fossali, che ha agguantato la 16° posizione col tempo di 5.09”.

Nella fase finale Zurloni ha superato agli ottavi l’indonesiano Katibin, fermando il crono a 5,24”. Ai quarti ha commesso un errore ed è stato superato dal rivale, lo statunitense Hammer. Ha terminato la sua gara in 8° posizione, mantenendo il 9° posto nel ranking generale.

Agli ottavi Fossali ha realizzato un ottimo 5,13”, che però non è bastato contro il 5,10” del cinese Long, e ha concluso la competizione in 16° piazza. Zodda è stato superato da Hammer e si è piazzato al 13° posto.

Si è aggiudicato la vittoria il recordman Watson (col miglior tempo di gara: 4,65”), argento per il kazako Khaibullin (4,87”) e bronzo per Hammer (4,96”).

Nella gara femminile agli ottavi Giulia Randi ha commesso un errore ed è stata superata dalla cinese Zhou, terminando al 13° posto. Beatrice Colli è stata superata dalla statunitense Hunt e ha chiuso in 14° posizione. La vittoria è andata alla campionessa polacca Miroslaw (che ha realizzato il miglior tempo di gara: 6,19”), argento all’indonesiana Kusuma Dewi e bronzo alla Hunt.

La prossima e conclusiva tappa di Coppa del Mondo Speed si disputerà il 12-13 settembre a Guiyang, poco prima dell’attesissimo appuntamento dei Mondiali.

Per visionare i risultati: https://ifsc.results.info/event/1414/