Como, borseggiano una donna a bordo dell’Eurocity ma vengono fermati dal capotreno

(mi-lorenteggio.com) Como, 14 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio ha sanzionato con due ordini di allontanamento e con proposta del foglio di via, due soggetti, un algerino di 28 anni e una belga di 24, entrambi senza fissa dimora ma risultati provenienti da un campo nomadi del milanese.

Verso le 16.00 di ieri, a seguito di segnalazione giunta al 112 NUE da parte del capotreno di un Eurocity proveniente da Milano Centrale e diretto a Locarno (CH), dove segnalava il tentativo di furto con destrezza di una borsa, una volante si è recata presso la stazione di San Giovanni.

Una volta giunto in stazione il treno, i due soggetti sono stati presi in consegna dai poliziotti, che hanno identificato anche la vittima del borseggio, una 36enne moldava che stava viaggiando con la figlia in direzione Svizzera.

Dal racconto è emerso che, mentre il treno viaggiava in direzione Como, il 28enne algerino, con la complicità della 24enne belga, si sarebbe impossessato della borsa della 36enne che aveva appoggiato sul sedile ma, veniva scoperto dalla vittima che la recuperava immediatamente.

Testimone del fatto il capotreno, che prontamente bloccava i due soggetti chiamando il 112 NUE.

Portati in Questura, sul conto dei due sono emersi una serie di precedenti di polizia e di ordini di allontanamento, nonché svariati divieti di ritorno da svariate città del nord, il 28enne risultava inoltre essere irregolare sul territorio, ed un’espulsione mai ottemperata.

A loro carico venivano redatti verbali di allontanamento e gli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine, hanno iniziato le procedure per l’emissione dei fogli di via obbligatori da Como.

La posizione del 28enne algerino sarà inoltre presa in carico dai poliziotti dell’ufficio immigrazione di Como per un provvedimento definitivo.

