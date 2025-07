DILS ADVISOR DI UN’OPERAZIONE FULLY LET NEL CUORE DEL DISTRETTO LOGISTICO TRA LOMBARDIA E PIEMONTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2025 – Dils ha concluso con successo la locazione integrale del complesso “gli Aceri Logistics Hub” a Trecate (NO), portando a termine un accordo tra il landlord Kervis SGR e un leader internazionale nella creazione di packaging di lusso.

Il complesso logistico, che si estende su una superficie complessiva di circa 50.000 mq suddivisa in due edifici, era stato inizialmente concepito come parco multi-tenant. L’attività di advisory commerciale svolta da Dils ha invece portato alla definizione di un progetto su misura per un’unica realtà industriale, capace di integrare esigenze produttive complesse con le prestazioni e le funzionalità avanzate dei più moderni hub logistici.

Situato a circa 50 km da Milano, in una posizione strategica lungo le direttrici tra Lombardia e Piemonte, il polo logistico si inserisce in un contesto ad alta accessibilità, connesso alle principali infrastrutture autostradali, ferroviarie e aeroportuali del Nord Italia. Il progetto punta a ottenere la certificazione LEED® Platinum, a conferma dell’elevata attenzione ai criteri ESG e all’efficienza energetica.

L’operazione rappresenta un esempio virtuoso di sviluppo logistico integrato, capace di coniugare esigenze industriali con funzionalità logistiche avanzate, e testimonia il crescente interesse per soluzioni build-to-suit in contesti a forte domanda. In un mercato dove la qualità degli asset e la flessibilità progettuale sono fattori sempre più determinanti, operazioni come quella di Trecate confermano il ruolo strategico di advisor con forte capacità di mediazione tra le parti e profonda conoscenza del prodotto.