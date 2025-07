Doppio podio per DL Racing nel Tricolore GT Sprint al Mugello

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2025. Qualche rimpianto c’è, anche contro la sfortuna, ma DL Racing torna comunque dalla trasferta del Mugello con due preziosi podi nel Campionato Italiano GT Sprint. Nel secondo round stagionale della GT Cup, per il team milanese entrambi gli exploit sono arrivati dalle Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in partnership con Krypton Motorsport, mentre meno fortunato si è purtroppo rivelato il weekend per la Ferrari 296 Challenge che completava la line up della squadra.

Pur su uno schieramento sempre più folto e con gare sempre più al limite, in classe Pro-Am, che poi è l’assoluta, sulla Lamborghini Riccardo Ianniello e Vittorio Viglietti hanno centrato un brillante secondo posto in gara 2, che in stagione si aggiunge a quello conquistato in gara 1 all’esordio del Tricolore a Vallelunga. Al Mugello, invece, la gara del sabato è stata particolarmente imprevedibile per i due giovani driver romani, costretti allo stop mentre occupavano la terza posizione a causa di un guasto a un semiasse che poi ha fatto perdere una ruota alla vettura.

Sull’altra GT della Casa del Toro, in classe Am il pilota e fondatore di DL Racing Diego Locanto e il gentleman driver padovano Nicola Tagliapietra sul probante circuito toscano sono stati protagonisti di un fine settimana a elevata competitività, anche se pure nel loro caso il fato ha voluto metterci lo zampino. L’equipaggio è stato autore di una bella prova in gara 1 sabato, conclusa con pieno merito sul secondo gradino del podio, mentre in gara 2, purtroppo, uno sfortunato contatto con la Ferrari del compagno di squadra Pierluigi Alessandri ha costretto entrambe le vetture al ritiro mentre erano al comando della corsa. Alessandri, che era reduce dal super esordio di Vallelunga (vittoria e terzo posto), aveva fra l’altro subìto un ritiro già in gara 1, sempre in conseguenza di una contatto. Ci sarà modo di rifarsi nella prossima tappa del Tricolore GT Sprint, in programma a fine settembre a Imola.

Il pilota e team principal Diego Locanto dichiara: “Devo dire bene sabato il mio equipaggio con Tagliapietra, al quale do atto di un’ottima partenza e soprattutto del ritmo mantenuto, il merito del nostro primo podio stagionale è suo. Abbiamo dato tutto e lottato fino alla fine, peccato davvero per gara 2, quando noi e Alessandri eravamo primi e secondi e si profilava una clamorosa doppietta. Qualche insidia in pista c’era, sono cose che fanno parte del motorsport, ma ancora una volta abbiamo dimostrato che eravamo lì davanti, addirittura con due vetture diverse. E il team è rimasto ai vertici anche nell’assoluta con l’equipaggio dei nostri giovani talenti. E’ solo mancata un po’ di fortuna questo weekend, in gara 1 poi davvero imprevedibile quanto gli è successo, visto che il semiasse era seminuovo. La squadra c’è e questo resta il fattore più importante, oltre al fatto che rimaniamo in corsa per il titolo e ci giocheremo ulteriori chance a Imola”.