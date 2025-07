FOOD POLICY. MERCOLEDÌ 16 LUGLIO TAGLIO DEL NASTRO DELLA NUOVA SEDE DELL’HUB AIUTO ALIMENTARE

FOODY ZERO SPRECHI DEL MERCATO AGROALIMENTARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 2025 – Mercoledì 16 luglio, alle ore 11, presso il padiglione A del Mercato Agroalimentare di Sogemi in via Lombroso 56 sarà inaugurata la nuova sede che ospiterà l’Hub Aiuto Alimentare Foody Zero Sprechi.

Al taglio del nastro parteciperanno la Vicensindaco e assessore all’Istruzione con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo, il Presidente di SogeMi Cesare Ferrero, la Vice Presidente di Fondazione Cariplo Claudia Sorlini e il Presidente di Municipio 4, Stefano Bianco.

Redazone