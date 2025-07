Nasce FSB Forum Italy – l’unica fiera-evento italiana dedicata all’impiantistica sportiva

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 14 luglio 2025 – Il successo di FSB Cologne arriva in Italia: si apre a Bergamo FSB Forum Italy, l’unica fiera-evento italiana dedicata al mondo dell’impiantistica sportiva.

Due giorni di esposizione e convegni l’11-12 novembre 2026 organizzati da Koelnmesse Italia con il supporto del Partner Tecnico e Culturale Move City Sport e con il patrocinio di AIS, Associazione Impianti Sportivi.

Su iniziativa di Koelnmesse Italia, filiale italiana di Koelnmesse GmbH, leader mondiale nel settore fieristico con sede a Colonia, nasce FSB Forum Italy, appuntamento italiano dedicato al settore dell’impiantistica sportiva, dell’arredo urbano e delle strutture ricreative. Non mancherà un’area dedicata alle piscine e al wellness.

Nell’anno antecedente i Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026, mai come adesso l’attenzione dei media e degli operatori è concentrata sulle necessità infrastrutturali del nostro Paese in ambito sportivo, anche in relazione al livello di manutenzione e ai criteri di sostenibilità applicati. Con oltre 750.000 strutture sportive in Europa di cui 77.000 in Italia, le indicazioni circa l’orientamento degli investimenti pubblici e comunitari, le innovazioni e le metodologie per la costruzione e la riqualificazione sono diventate strategiche per tutti gli attori del comparto.

In questo contesto, nasce FSB Forum Italy, la nuova piattaforma B2B, pensata per far incontrare tutti i professionisti, gli operatori e la pubblica amministrazione in una due-giorni di presentazione ed esposizione delle più interessanti novità, abbinata a workshop e conferenze pensati per un aggiornamento funzionale del sistema sport&leisure e la generazione di nuove occasioni di business.

Martedì 11 e mercoledì 12 novembre 2026 la nuova fiera aprirà i battenti nel polo fieristico di Bergamo, dando l’opportunità agli operatori di massimizzare l’esperienza, minimizzando l’impegno organizzativo tipico di una fiera tradizionale. Bergamo è stata scelta appositamente perché facilmente raggiungibile grazie alla vicinanza con Orio al Serio e alle principali arterie autostradali e ferroviarie.

Thomas Rosolia, Amministratore Delegato di Koelnmesse Italia, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare il nuovo progetto fieristico in collaborazione con Move City Sport, sponsor culturale e tecnico, con l’obiettivo di affermarsi come punto di incontro per l’industria degli impianti sportivi e per tutti gli operatori pubblici e privati coinvolti a più livelli nella progettazione e nella riqualificazione delle aree adibite allo sport e allo svago. È una nuova sfida che vanta importanti collaborazioni con le principali associazioni e che prende spunto dal know how consolidato e dalla lunga tradizione di FSB Cologne, la fiera di riferimento che dal 1969 si svolge a Colonia”.

FSB Forum Italy si rivolge ad un target professionale ed è stata ideata in collaborazione con le principali associazioni di settore: AIS, Associazione Impianti Sportivi. Il progetto si avvale del supporto del partner tecnico e culturale, Move City Sport e delle sue competenze di settore.

Gli organizzatori di Move City Sport hanno dichiarato: “Forti dell’esperienza maturata nelle due precedenti edizioni, abbiamo siglato un accordo pluriennale di collaborazione strategica tra Move City Sport, l’evento ideato e promosso da AIS Associazione Impianti Sportivi, e FSB Forum Italy – di Koelnmesse. Grazie a questa unione, FSB Forum Italy esordirà già nel prossimo novembre 2026 alla Fiera di Bergamo con una manifestazione di cui beneficeranno le aziende e gli operatori che saranno invitati a parteciparvi. Le Istituzioni, le Federazioni e le Associazioni sportive saranno nuovamente coinvolte all’interno del Comitato Tecnico-Scientifico”.

“Portare FSB in Italia rappresenta un traguardo significativo per il nostro settore” ha dichiarato Ezio Ferrari, Presidente di AIS. “Questa iniziativa non solo rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama dell’impiantistica sportiva, ma offre anche un’opportunità unica per le realtà italiane di confrontarsi con le migliori pratiche e innovazioni a livello globale. L’evento a Bergamo sarà un’occasione imperdibile per professionisti, aziende e istituzioni di esplorare le ultime tendenze, tecnologie e soluzioni nel campo degli impianti sportivi e delle infrastrutture per il tempo libero. Gli espositori e gli operatori potranno incontrare buyer e concludere accordi con le aziende presenti. Grazie al supporto di AIS e alla collaborazione con Move City Sport, la fiera promette di essere un punto di riferimento per lo sviluppo e la promozione dello sport.”

Come per tutti i format fieristici lanciati da Koelnmesse Italia, anche questo appuntamento acquista un valore aggiunto grazie all’ampio programma di matchmaking, un servizio esclusivo per gli espositori di FSB Forum Italy, che si tradurrà in incontri one-to-one in fiera tra espositori e operatori selezionati.

Il ricco programma di convegni e workshop – creato in collaborazione con Topscape Paysage, la rivista internazionale di architettura del paesaggio, Tsport e Sport&Impianti, rivista di riferimento per sport, ambiente e lifestyle – contemplerà temi come il financing, la progettazione, l’ecosostenibilità e la riqualificazione del patrimonio impiantistico.

FSB Forum Italy si svolgerà a cadenza biennale negli anni pari, in alternanza con FSB Cologne, che si tiene, invece, negli anni dispari.

Dunque, l’appuntamento è fissato a Bergamo per martedì 11 e giovedì 12 novembre 2026.

Koelnmesse è il leader globale nell’organizzazione di fiere nei settori Living, Contract and Public Spaces. Accanto al nuovo duo fieristico imm cologne e interior design days cologne (idd cologne), altri format ospitati nel polo fieristico di Colonia come ORGATEC, interzum, FSB, spoga+gafa e aquanale figurano tra gli appuntamenti di settore più affermati e riconosciuti a livello internazionale.

Queste fiere rappresentano in modo completo i segmenti interior e design, le subforniture dell’industria del mobile e degli interni, il mondo della cucina, tutte le tematiche inerenti i mondi del lavoro moderni, il garden lifestyle, ma anche gli spazi aperti, le strutture sportive e ricreative, nonché il settore piscine, saune e centri benessere.

A complemento degli eventi di Colonia, Koelnmesse Koelnmesse sta espandendo strategicamente il proprio portafoglio nei principali mercati in crescita a livello globale. Le sue fiere estere includono La Feria De Diseño Medellín – powered by imm cologne in Colombia, le fiere satelliti di ORGATEC, ovvero ORGATEC TOKYO in Giappone, ORGATEC India a Mumbai e ORGATEC WORKSPACE Saudi Arabia a Riyad, nonché le fiere satelliti di interzum: interzum guangzhou in Cina, interzum bogota in Colombia, interzum jakarta in Indonesia e interzum forum italy a Bergamo. Il portfolio “Living, Contract and Public Spaces” comprende anche il brand FSB, con FSB Sports Show Riyadh in Arabia Saudita e FSB Forum Italy a Bergamo.

I prossimi appuntamenti:

FSB – International Trade Fair for Public Space, Sports and Leisure Facilities, 28-31 ottobre 2025

aquanale – International Trade Fair for Sauna.Pool.Ambience, 28-31 ottobre 2025

FSB Sport and Show Riyadh, 15-17 giugno 2026