Nuovo evento al CityLife di Milano de “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 4 luglio 2025. Dopo il successo dell’evento speciale di giugno al Palazzo del Cinema Anteo di Milano, a grande richiesta, ora nel cuore moderno della città di Milano, al CityLife, il prossimo 25 Luglio alle ore 19:30 ci sarà un nuovo evento speciale del film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”. Una pellicola che dallo scorso dicembre sta portando al cinema spiritualità, poesia e profezia, nonché un pezzo di storia e di conoscenza che mancavano. Mentre nel mondo si vivono sempre più sensazioni apocalittiche con attivi oltre 50 conflitti che coinvolgono oltre circa 100 Paesi, più o meno direttamente, ecco che in alcuni cinema italiani selezionati proseguono gli eventi di questo film. Diversamente da ciò che si pensa, pur parlando l’opera in particolare della profezia di Gioacchino da Fiore, si tratta in tal caso di una profezia auspicabile. Quel Terzo Tempo della storia della salvezza, uno spiraglio di luce che si erge quando il mondo e l’uomo rischiano di cadere nel buio. Ecco allora una speranza che accende quel tempo nuovo, quello della libertà, della consapevolezza e dell’amore. Parteciperanno all’evento del 25 Luglio al CityLife di Milano, oltre al regista e produttore Jordan River, l’attrice Elisabetta Pellini, il pittore di Milano Massimo Angotti e l’esperto di Soundscape Bruno Gioffrè. Il messaggio forte di un film raccontato non solo attraverso le immagini potenti e l’esegesi spirituale del monaco fondatore dell’ordine florense vissuto nel XII secolo, che Dante Alighieri ha collocato nel Paradiso tra gli spiriti sapienti, ma anche con le diverse innovazioni presenti, tra cui la cromoterapia impiegata nelle sequenze e le Onde Theta, specifiche onde cerebrali in grado di agire sulle dimensioni più profonde e sottili della coscienza, contribuendo al benessere interiore dello spettatore. Tecniche realizzate dal Prof. Bruno Gioffré (docente universitario, esperto di Soundscape e di Onde Theta), che dopo l’evento all’Università di Tor Vergata a Roma delle scorse settimane parteciperà a Milano per portare l’esperienza vissuta durante la lavorazione di questo film, che si pone anche l’obiettivo di offrire un’esperienza neurosensoriale inedita.

La distribuzione Delta Star Pictures ha annunciato inoltre che a settembre è previsto un nuovo evento speciale anche al The Space Cinema Moderno di Roma, un momento importante in cui il gruppo distributivo annuncerà alcune novità di lancio del film a livello internazionale, tra cui un’anteprima della versione in lingua inglese in Inghilterra e l’uscita all’estero in diversi Paesi.

Intanto, in questi giorni, è stato lanciato un nuovo trailer sia in italiano che in inglese che accompagnerà i prossimi eventi estivi fino all’autunno.

