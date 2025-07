Quartiere Robarello a Buccinasco, chiuso il bar del centro scommesse

Continuano le attività di controllo nella zona al confine di Milano, con una maggiore presenza della Polizia locale, ispezioni nelle attività commerciali, più cestini e pulizia del parcheggio, interventi di manutenzione straordinaria. Nel centro scommesse, si svolgeva l’attività di somministrazione di bevande e alimenti senza autorizzazione

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 14 luglio 2025 – Il Servizio alle imprese del Comune di Buccinasco, in collaborazione con la Polizia locale, ha disposto la chiusura del bar all’interno del centro scommesse sportive in via Privata Mulino nel quartiere Robarello. Il bar infatti non risulta autorizzato (per mancata segnalazione di inizio attività, SCIA).

Il necessario provvedimento interdittivo, con il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è stato disposto nell’ambito delle verifiche sulle attività produttive, artigianali, commerciali e industriali presenti sul territorio comunale e, in particolare, dei controlli straordinari nel quartiere Robarello, da tempo all’attenzione dell’Amministrazione comunale.

“Abbiamo preso un impegno con i nostri cittadini – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e lo stiamo rispettando, per garantire più sicurezza e decoro a una zona dove ultimamente il degrado era aumentato. Il personale della Polizia locale ha intensificato i controlli, così come gli altri settori del Comune. La Prefettura, inoltre, ci ha assicurato la collaborazione di tutte le forze dell’ordine, per ora stanno intervenendo gli agenti della Polizia locale, anche in sinergia con gli altri settori comunali. Anche quest’ultimo provvedimento sul bar non autorizzato all’interno del centro scommesse , grazie ai controlli disposti dal Servizio all’Imprese, avviene nell’ambito di questo impegno”.

È particolarmente accurata, più frequente e con interventi straordinari, l’attività di pulizia e svuotamento cestini nella zona del parcheggio comunale di via Mantegna, dove il Settore Ambiente ha anche aumentato gli stessi cestini, aggiungendo ampi contenitori.

In risposta alla richiesta di maggiore sicurezza in zona, la Polizia locale ha intensificato i servizi di presidio e di controllo e anche nei mesi estivi sarà garantita la costante presenza delle pattuglie.

In via Privata Mulino sono stati sostituiti i dossi artificiali (ormai ammalorati) e si sta lavorando per riparare i guasti ad alcuni lampioni che illuminano il percorso pedonale lungo la roggia.