TRIENNALE, ASSESSORE CARUSO: BRUCIARE UN’OPERA È COME BRUCIARE UN PENSIERO, ATTO GRAVISSIMO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 luglio 202. “Bruciare un’opera è come bruciare un pensiero. Un atto vile, grave, che colpisce non solo l’artista, ma tutti noi. La Balena di Allegrucci parlava di fragilità, di estinzione, di futuro. Chi ha deciso di ridurla in cenere non ridurrà al silenzio il messaggio che quella creatura portava con sé”.

Così l’assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso, commenta l’incendio doloso che ha distrutto stamani ‘La Balena’, la grande installazione in cartapesta azzurra di Jacopo Allegrucci, realizzata per la 24esima Esposizione Internazionale di Triennale Milano.

“Nel ringraziare le forze dell’ordine per aver già fermato il responsabile di questa scellerata e folle azione – conclude l’assessore Caruso – ci auguriamo che ne risponda con il massimo della pena. Il nostro pensiero e la nostra solidarietà vanno a Jacopo Allegrucci e a tutti i nostri artisti che certamente non si faranno intimorire da gesti del genere, perché la cultura non si incendia”.

