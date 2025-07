Abbiategrasso. Consegna cantiere lavori cappella cimitero

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 15 luglio 2025. L’amministrazione comunale investe 500.000 euro per la messa in sicurezza e la valorizzazione di un bene monumentale tutelato dalla Soprintendenza. Prenderà il via domani, mercoledì 16 luglio, il cantiere per il restauro della chiesa interna al Cimitero Maggiore di Abbiategrasso. L’amministrazione comunale ha stanziato un importo complessivo di 500.000 euro (di cui 300.000 per il costo netto dei lavori) per recuperare e mettere in sicurezza un prezioso bene storico e architettonico della città, progettato a fine Ottocento dall’ingegner Giuseppe Borsani.

L’opera, risalente alla fine del XIX secolo e tutelata dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, rappresenta un importante esempio di architettura eclettica, ispirata al modello del cimitero monumentale di Milano. Il progetto di restauro, seguito dall’architetto Valentina Lanati e dall’ingegner Simone Lenzo, si è reso necessario a causa delle gravi condizioni di degrado che compromettevano la stabilità della struttura e la sicurezza del sito.

L’intervento più complesso riguarderà l’edicola sommitale e la cupola. A causa di gravi lesioni, il manufatto era stato preventivamente rimosso nel gennaio del 2022 per garantirne la salvaguardia. La nuova struttura sarà integrata con le parti conservate e rivestita con le lastre di pietra originali. Verranno inoltre ricostruite fedelmente le parti più danneggiate, utilizzando tecniche moderne sempre in accordo con le direttive della Soprintendenza.

“Si tratta di un bene importante che appartiene al nostro Comune, ma che è anche tutelato dalle Belle Arti”, dichiara il sindaco Cesare Nai. “Come amministrazione comunale abbiamo perciò voluto riportare in vita un bene monumentale perché possa essere a disposizione dell’intera comunità e rimanga nel tempo”.

“Il restauro della cappellina rientra in un quadro generale più ampio che nel corso di questi 8 anni ha visto stanziamenti importanti a favore del nostro cimitero maggiore, un luogo caro agli abbiatensi”, ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Albetti. “Non dimentichiamo il Piano regolatore cimiteriale e la digitalizzazione delle anagrafiche delle tombe. Il recupero di questo bene monumentale conferma la volontà di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio per la preghiera e la celebrazione durante l’Ottava dei defunti. Sono trascorsi tre anni dall’individuazione del problema, ma per 17 mesi siamo stati obbligati ad attendere il parere della Soprintenza. In casi come questi l’importante non è tanto fare in fretta, quanto invece pianificare un intervento ben studiato”

L’impresa che si è aggiudicata l’appalto ha illustrato i tempi dell’intervento che, pur essendo complesso, dovrebbe essere terminato per la fine di novembre. Un sentito grazie da parte del sindaco e dell’assessore di competenza alla dirigente del settore Lavori Pubblici, Luciana Drago, così come a tutti i dipendenti degli uffici comunali per aver seguito con attenzione e costanza le varie fasi del recupero: dalla progettazione dell’intervento fino all’aggiudicazione della gara”.

