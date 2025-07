Banca AideXa annuncia la nomina di Andrea Scaccabarozzi a Chief Lending Officer

Si rafforza ulteriormente il team credito per continuare a crescere al fianco di micro e piccole imprese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2025 – Andrea Scaccabarozzi entra in Banca AideXa nel ruolo di Chief Lending Officer, dopo una lunga carriera in Deutsche Bank e portando con sé oltre vent’anni di esperienza nel credito alle imprese. La sua nomina segna un nuovo passo nel percorso di crescita della fintech bank, che continua ad attrarre figure di alto profilo per consolidare un modello di credito veloce, affidabile e costruito su solide competenze.

Classe 1974, laureato in Business Administration presso l’Università Bocconi di Milano, Andrea inizia la sua carriera come consulente in KPMG e ha poi un’esperienza come Credit Analyst in due banche internazionali (ABC International Bank e Fortis Bank) specializzandosi nei prodotti di Trade Finance, Cash Pooling e Lending a servizio delle PMI. Nel 2008 entra in Deutsche Bank Italia, dove resta fino al 2025 ricoprendo posizioni di crescente responsabilità. Inizia come Senior Credit Analyst nel segmento Large Corporate, acquisendo competenze su prodotti derivati e finanza strutturata. A partire dal 2016 si sposta nell’area commerciale, dove assume incarichi sempre più rilevanti fino a diventare Head of Commercial Clients Coverage, con la responsabilità di un team di circa 100 professionisti dedicati alla vendita di prodotti e servizi alle PMI italiane.

In Banca AideXa Scaccabarozzi avrà il compito di guidare l’area Lending supervisionando i processi di valutazione e gestione del credito e contribuendo alla scalabilità di una realtà bancaria che unisce tecnologia, dati, relazione personale e competenze umane per offrire risposte rapide e sostenibili alle micro e piccole imprese italiane.

Andrea Scaccabarozzi, Chief Lending Officer di Banca AideXa: “Dopo tanti anni in una grande banca, ho scelto AideXa perché credo nel suo progetto: unire il meglio dell’esperienza bancaria tradizionale con l’innovazione e l’agilità di una fintech. In questa fase storica possiamo davvero cambiare il modo in cui il credito arriva alle micro e piccole imprese, con responsabilità e velocità”.

Marzio Pividori, CEO di Banca AideXa: “L’arrivo di Andrea conferma la nostra volontà di crescere con persone che uniscono visione strategica, esperienza e attenzione concreta alle imprese. In AideXa continuiamo a costruire un team forte per servire meglio chi fa impresa ogni giorno”.

BANCA AIDEXA

Banca AideXa è la prima fintech bank italiana dedicata esclusivamente alle micro e piccole imprese, nata con l’obiettivo di semplificare l’esperienza di accesso al credito degli imprenditori italiani grazie ad un approccio 100% digitale. Sfruttando le opportunità dell’open banking, Banca AideXa permette a chi fa impresa di ricevere una proposta di finanziamento in pochi clic e di vedersi accreditato sul conto corrente l’importo anche in qualche giorno, senza la necessità di firmare e caricare alcun documento cartaceo. Nata nel 2020 durante la pandemia, Banca AideXa ha completato con successo fino ad oggi la raccolta di 96 milioni di euro di capitale da parte dei principali investitori: Generali, Banca IFIS, Banca Sella, Isa, Padana Sviluppo, Micheli, Banca Popolare di Ragusa e fondatori. Nel 2021 ha ricevuto la licenza bancaria dalla BCE e ad oggi, in soli due anni, ha lanciato 6 prodotti pensati per semplificare la vita delle micro e piccole imprese. A fine 2024, in soli quattro anni dalla nascita, Banca AideXa ha raggiunto il punto di breakeven. www.aidexa.it

