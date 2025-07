Brescia. Arrestati 2 pusher stranieri: sequestrati 4 kg di hashish e cocaina, un manganello e denaro provento del traffico di droga

(mi-lorenteggio.com) Brescia,.15 luglio 2025 – Nel pomeriggio della scorsa domenica gli Agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Chiari, durante i servizi di vigilanza stradale finalizzati all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio extraurbano volti a prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa e incidentalità stradale, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino ed uno serbo, entrambi con a proprio carico numerosi precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura e gravità.

Nello specifico, sulla Brebemi, i Poliziotti procedevano al controllo di un autoveicolo al cui interno vi erano due uomini che, alla loro vista, si mostravano agitati e nervosi.

Durante gli accertamenti veniva rinvenuto nel portellone posteriore un manganello telescopico in metallo.

Il comportamento anomalo non è sfuggito ai Poliziotti che – nutrendo il sospetto che potessero occultare altre armi o oggetti atti allo scasso – procedevano a perquisizione personale, che dava esito positivo in quanto veniva rinvenuta, nel borsello di uno dei due, una somma di 1500 euro in contanti della quale i due non erano in grado di giustificarne la provenienza.

Gli Agenti decidevano pertanto di perquisire anche l’autoveicolo, ove si rinveniva una busta di plastica con al suo interno 8 involucri di nylon termosaldati, contenenti rispettivamente 4kg di hashish e mezzo etto di cocaina, il tutto sottoposto a sequestro.

I soggetti – che già annoverano diverse condanne per reati in materia di stupefacenti – venivano quindi tratti in arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e messi a disposizione della Procura della Repubblica.

Il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, quindi, in considerazione della gravità di quanto accaduto e della pericolosità sociale dei soggetti, ha proceduto alla Revoca dei Permessi di Soggiorno e ha disposto la loro espulsione dal nostro paese emettendo altrettanti Decreti di Allontanamento dal Territorio Nazionale; in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia ha inoltre emesso la Misura di Prevenzione Personale del Foglio di Via Obbligatorio con Divieto di ritorno nel Comune di Brescia per un periodo di 3 anni.

Tali provvedimenti diventeranno operativi all’atto della loro scarcerazione.