Como, dal semplice gioco alle minacce e agli insulti per riavere il pallone finito contro una finestra. Denunciati

(mi-lorenteggio.com) Como, 15 luglio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, ha denunciato in stato di libertà, rispettivamente per minacce e violazione di domicilio, un comasco del 2007, con qualche precedente di polizia ed un concittadino del 2005 incensurato.

Verso le 18.00 di ieri, una volante è stata indirizzata presso il campetto di calcio di via dei Mille, in quanto era segnalata l’aggressività dei due soggetti nei confronti di due donne, colpevoli di averli sensibilizzati a giocare con più moderazione a pallone, in quanto poco prima, era arrivata una forte pallonata contro i vetri della porta finestra del loro studio.

Giunti sul posto gli agenti hanno identificato le due donne e raccolto le loro dichiarazioni dalle quali si evinceva che, dopo le raccomandazioni fatte ai due ragazzi, gli stessi iniziavano ad insultarle pesantemente e a minacciarle, pretendendo la restituzione immediata del pallone, fino a che, uno di loro, per la precisione il 17enne, si sarebbe introdotto nella loro proprietà impossessandosi in autonomia della palla.

I poliziotti nel contempo, avevano già provveduto a identificare i due giovani assicurandoli nell’auto di servizio, per poi accompagnarli in Questura dove, dopo aver raccolto la denuncia delle vittime, sono stati denunciati rispettivamente per per minacce e violazione di domicilio.