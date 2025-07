Consorzio dei Navigli/Scuole e Ambiente: coinvolti 4300 studenti di 13 Comuni con un progetto sull’inquinamento

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 15 luglio 2025. È terminato il progetto di educazione ambientale sull’inquinamento del pianet che, per l’anno scolastico 2024 – 2025, ha interessato le scuole di ogni ordine

e grado e coinvolto oltre 4300 studenti di 13 Comuni del Sud Ovest

Milanese soci di Consorzio dei Navigli S.p.A., società che si occupa di

gestione integrata dei rifiuti, educazione ambientale e promozione turistica del

territorio che si estende a ridosso del Naviglio Grande. Si tratta del progetto

“Quanto mondo abbiamo addosso?” che, mediante lezioni teoriche e

partiche tenute da educatori adeguatamente formati, ha permesso in

particolare di approfondire dall’industria tessile. il tema dell’inquinamento prodotto dall’industria tessile.

Nel periodo compreso tra ottobre 2024 e giugno 2025 il progetto ambientale

ha interessato 215 classi con un totale di 1552 ore di formazione e

coinvolto 4300 studenti delle scuole dei seguenti comuni: Arluno, Bernate

Ticino, Besate, Bubbiano, Casorate Primo, Cisliano, Corbetta, Cusago,

Inveruno, Mesero, Morimondo, Vanzaghello e Vittuone.

Le 215 classi delle scuole del territorio sono così suddivise: 34 infanzia con 136

ore di formazione; 111 primaria con 888 ore; 59 secondaria di primo grado con

472 ore; 11 secondaria di secondo grado con 88 ore.

«Il progetto è stato molto apprezzato dai giovani. – afferma Carlo Ferrè,

presidente del Consorzio dei Navigli. – L’inquinamento provocato dall’industria

tessile è di grande attualità. Gli abiti sono al quarto posto per consumo di

risorse e in media, ogni cittadino, butta via 11 kg di vestiti all’anno, tra

scarpe e altri prodotti in tessuto.

Studenti di tutte le età hanno preso coscienza dei materiali con cui sono fatti i

vestiti toccandoli con le loro mani e capendo anche attraverso la vista

(leggendo le etichette) e il tatto (toccando i vari abiti) le varie differenze.

Hanno compreso l’importanza di un acquisto più consapevole, di donare o

vendere vestiti ancora in buono stato, di buttare gli indumenti nel

modo corretto se ormai rotti per riciclare i materiali dandogli così una

nuova vita. Il Consorzio dei Navigli ha da tempo avviato anche la raccolta del

rifiuto tessile attraverso l’installazione di appositi cassoni con relativa

cartellonistica all’interno delle piattaforme ecologiche dei Comuni Soci».

L’inquinamento causato dal mondo dell’industria tessile è in gran parte

riconducibile alla “fast fashion”, settore dell’industria dell’abbigliamento che

produce collezioni nuove in tempi brevissimi (più di 50 collezioni all’anno)

mediante l’utilizzo di materiali inquinanti e di scarsa qualità.

Il risultato di tutto questo è la produzione di circa 480.000 tonnellate di rifiuti

(tra scarti industriali e abiti), l’emissione di 5 miliardi di tonnellate di CO2,

l’utilizzo di circa 79.000 miliardi di litri di acqua ogni anno. Inoltre, questo

settore produttivo è responsabile del 35% delle microplastiche, derivanti dal

lavaggio di capi sintetici, che finiscono nei mari e negli oceani.

«Con il progetto “Quanto mondo abbiamo addosso?” abbiamo volutamente

raggiunto anche le scuole dell’infanzia con l’idea di formare fin da piccoli

cittadini più consapevoli e attenti all’ambiente. – aggiunge Christian

Migliorati, direttore del Consorzio dei Navigli – In questi anni abbiamo

sostenuto diversi progetti di educazione ambientale nelle scuole del territorio

garantendo migliaia di ore di formazione gratuita per innescare processi

virtuosi.

Per il prossimo anno scolastico è già pronto il nuovo progetto

“Clima…ticamente cambiando” che affronterà il tema dei cambiamenti

climatici e delle azioni che possono essere messe in atto per salvaguardare il

pianeta».

