EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 500 ALLOGGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE E DI ALER

Il termine per presentare la domanda è il 30 ottobre, ore 12

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 luglio 2025 – Dalle ore 9 di oggi, martedì 15 luglio, è possibile presentare domanda per l’assegnazione di 500 alloggi di proprietà del Comune di Milano e di Aler, destinati ai Servizi abitativi pubblici.

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 30 ottobre 2025, attraverso la piattaforma regionale.

Per supportare le cittadine e i cittadini nella compilazione della domanda, Comune di Milano e Aler Milano mettono a disposizione otto postazioni telematiche e personale dedicato nelle rispettive sedi.

Per accedere al servizio occorre prenotare al telefono un appuntamento.

Per il Comune di Milano sono disponibili quattro postazioni presso l’area assegnazione ERP, piazzale Cimitero Monumentale 14: prenotazione allo 02.0202 da lunedì a sabato dalle 8 alle 18, oppure al link.

Per Aler Milano sono disponibili quattro postazioni: via Saponaro 24 (UOG1), via Inganni 64 (UOG2), via Salemi 25 (UOG3) e viale Romagna 26 (UOG4), telefonando al numero 800.014.438 dalle ore 8 alle ore 20.

L’avviso pubblico, che riporta tutti i requisiti, le condizioni e le diverse tipologie di documenti da produrre per accedere all’assegnazione, è online sul sito del Comune di Milano.

