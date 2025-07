Estate intensa per Nadir Maguet: successi UTMB®, nuovi appuntamenti e un sogno ambizioso sul Cervino

(mi-lorentegio.com) Milano, 15 luglio 2025 – Nadir Maguet, atleta di riferimento del panorama sportivo internazionale e ambassador Suunto, incarna perfettamente lo spirito di chi vive la montagna con rispetto, passione e una determinazione assoluta. Ogni sua impresa rappresenta il risultato di una preparazione meticolosa, fatta di scelte consapevoli e costante dedizione. Al suo polso, sempre presente, c’è uno sportwatch Suunto: compagno affidabile in ogni fase dell’allenamento e della performance, in grado di offrire precisione, autonomia e sicurezza anche nelle condizioni più estreme.

Nadir ha chiuso una stagione invernale straordinaria, con successi alla Transcavallo, Pierra Menta e un nuovo FKT sulla Translagorai. In estate è già protagonista: vittoria alla Val d’Aran 50K, 2° posto alla Lavaredo 20K. Ma il progetto che più accende entusiasmo e aspettative è quello legato al Cervino: l’obiettivo è ambizioso, ovvero tentare l’abbattimento del record assoluto di salita e discesa, attualmente detenuto da Kilian Jornet Burgada con un tempo di 2 ore, 52 minuti e 2 secondi, stabilito il 21 agosto 2013.

“Qui sono passati nomi che hanno scritto la storia di questa iconica montagna, e tra questi ci sono Bruno Brunod e Kilian Jornet Burgada, due straordinari atleti che, certamente, non hanno bisogno di presentazioni. Il sogno è quello di poter scrivere anche il mio nome accanto al loro. Questo mi ha spinto, in questi anni, ad allenarmi e a prepararmi per cercare di riscrivere quei numeri del cronometro, aggiungendo una piccola pagina alla storia di questa maestosa vetta”

Nadir Maguet

