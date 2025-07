Il sogno di Camilla diventa realtà: consegnate le prime tre poltrone-letto alla Pediatria del San Gerardo di Monza

(mi-lorenteggio.com) Monza, 15 luglio 2025 – Era proprio così la giovane Camilla Monguzzi: generosa e tenace. E alla fine ce l’ha fatta, ha realizzato il suo desiderio. Oggi sono state consegnate le prime tre poltrone-letto al reparto di Pediatria, diretto dalla prof.ssa Adriana Balduzzi.

Una ragazzina solare, Camilla, sempre sorridente e che amava stare insieme agli altri. All’inizio del 2022 però le sue giornate vengono intervallate da continui mal di testa, che si fanno sempre più frequenti. I genitori vogliono capire cosa sta succedendo e dopo esami di approfondimento inizia il loro incubo con la diagnosi definitiva che arriva qualche mese dopo, a maggio: Neoplasia astrocitaria, una forma rara di tumore celebrale pediatrico che non lascia spazio alle speranze.

Ma Camilla è una guerriera, e lotta per mesi, fra terapie e ricoveri, giornate buone e meno buone, piene di impegni: la scuola, il Milan, le vacanze in famiglia, gli esami e le visite di controllo. Il tumore la porta via il 30 luglio 2024, a soli 14 anni. La malattia però non ha spento il suo sorriso e la sua voglia di aiutare gli altri. Durante uno dei numerosi ricoveri presso la Pediatria dell’Ospedale San Gerardo di Monza dice alla mamma che sarebbe bello se i genitori dei bambini e ragazzi costretti in ospedale potessero riposare un po’, almeno la notte. Ma ha visto che le poltrone-letto a disposizione dei parenti sembrano piuttosto scomode per poter conciliare il sonno di chi già vive una situazione di preoccupazione per il proprio figlio. E allora perché non sostituirle? Le piacerebbe poterlo fare e lascia questo desiderio come eredità.

Grazie alla volontà della famiglia di non lasciar cadere nel vuoto questa richiesta, il suo desiderio si avvera. A renderlo possibile i molti amici che si sono stretti intorno ai genitori Monica e Luca e alla sorella Asia, in primis l’associazione lissonese “UNA VITA IN ROSA”, che ha aiutato la famiglia ad avviare il progetto per una vera raccolta fondi in ricordo di Camilla, con lo scopo di donare nuove poltrone letto al reparto pediatrico.



E così sono arrivate le prime tre “poltrone-mamma” consegnate oggi alla Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, a cui ne seguiranno altre sei nei prossimi mesi, fino a raggiungere le 17 necessarie all’intero reparto.

“Questa storia è iniziata con un incubo – sottolinea mamma Monica – ma Camilla l’ha trasformato in un sogno e tanti donatori, piccoli e grandi, l’hanno fatto diventare realtà e non finisce qui. Per onorare la memoria di Camilla e dare continuità al suo spirito di altruismo ed impegno, il 30 luglio, data che segna la sua scomparsa, nascerà una nuova realtà, l’associazione “CAMILLA VIVE”. L’obiettivo principale dell’associazione sarà quello di supportare progetti per bambini e ragazzi, nelle scuole, nei reparti pediatrici e aiutare le famiglie che affrontano la malattia, affinché nessuno si senta solo o abbandonato nei momenti più difficili”.

“Desidero ringraziare di cuore la famiglia Monguzzi e tutti i donatori che hanno contribuito con generosità alla raccolta fondi per l’acquisto delle poltrone-letto. Il vostro gesto di solidarietà e il vostro impegno sono un dono prezioso che renderà il soggiorno dei genitori dei nostri piccoli pazienti più confortevole e accogliente. Grazie per aver reso possibile questo importante miglioramento, che testimonia il vostro grande cuore e la vostra vicinanza alle famiglie e ai bambini che affrontano un periodo delicato”, aggiunge il Presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati.