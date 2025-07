(mi-lorenteggio.com) Cusago, 15 luglio 2025 – Intorno alle ore 14.00, in via Dante Alighieri, 1, una ragazza di 23 anni è stata investita da un veicolo mentre era in sella alla sua bicicletta. Soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde Trezzano, la ferita è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

V. .A.