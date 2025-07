Incidente auto moto in via Gozzoli al confine con Cesano, grave 36enne

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 15 luglio 2025 – Questa sera, intorno alle ore 19.05, lungo la via Gozzoli, all’altezza dell’incrocio con la via Monegherio di Cesano Boscone, una moto e un veicolo si sono violentemente scontrati. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Verde Baggio, un’automedica e la Polizia Locale. Il ferito, un 36enne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano mentre la Polizia Locale ha fatto tutti i rilievi e messo in sicurezza il tratto dell’incrocio, in quanto l’olio motore di uno dei due veicoli, ha reso non praticabile il tratto di strada fino a quando non è stato completamente ripulito. I rilievi e le operazioni di pulizia son terminati intorno alle ore 22.00.

V A.